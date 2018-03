publié le 30/05/2017 à 09:32

La tension n'avait jamais été aussi palpable. House of Cards fait son grand retour sur Netflix mardi 30 mai, et au vu des quelques bandes-annonces diffusées, on peut s'attendre à une cinquième saison encore plus inquiétante que les précédentes. Pour rappel, les époux Underwood s'étaient retrouvés, dans la saison précédente, accusés de corruption et d'abus de pouvoir, alors qu'une famille américaine était prise en otage par des terroristes. Cela ne les a pourtant pas empêchés de continuer leur course pour la Maison-Blanche.



La fameuse série politique semble d'ailleurs entamer un tournant majeur. Alors que la présidence de Donald Trump semble faire écho à plusieurs événements de la série (Robin Wright a même suggéré que le président américain avait copié sur le show), House of Cards semble devenir encore plus sombre qu'elle ne l'est déjà. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de binge-watcher les nouveaux épisodes de la série politique préférée du public.

La course au pouvoir du couple Underwood

On avait laissé Frank et Claire en pleine campagne présidentielle à la fin de la saison 4. Dans les dernières bande-annonces diffusées par Netflix, le couple prévoit de rester au pouvoir pour les vingt ans à venir. Le personnage interprété par Kevin Spacey parle même d'une "nation Underwood" : va-t-on basculer dans une dictature ou un pouvoir totalitaire ? Cela annonce en tout cas la couleur pour cette saison, mais peut-être pour les suivantes.

La peur comme élément principal

La prochaine saison s'annonce encore plus sombre que les précédentes. Dans la dernière bande-annonce, on peut voir la population manifester contre le Président en place. Un inconvénient pour atteindre la présidence ? Le couple a cependant plus d'un tour dans son sac. L'acteur Kevin Spacey a déclaré dans le Late Night de Seth Meyers que le Président Underwood utilisera "la peur pour obtenir des votes".



Une thématique forte et complexe expliquée par le showrunner Frank Pugliese lors d'une interview à TV Insider : "Nous avons fait le choix précis de travailler sur la terreur, afin de voir comment ça peut jouer sur l'imagination des électeurs". Si les Underwood ont déclaré la guerre au terrorisme, le véritable champ de bataille se jouera sur la psychologie des citoyens Américains : "Cela nous semble être la guerre la plus dangereuse qui peut être jouée", a confirmé Melissa Gibson, la seconde showrunner de la série.



Ce climat de terreur est accentué dans le dernier trailer, alors que Frank Underwood déclare sur un ton grave : "Les Américains ne savent pas ce qui est bon pour eux. Moi, je sais exactement ce dont ils ont besoin".

Des échos à l'actualité et Donald Trump

Un peu par hasard, cette cinquième saison pourra faire écho à la présidence de Donald Trump. Invité du Late Show de Stephen Colbert, Kevin Spacey a fait la louange des scénaristes, qui ont prévu les gros titres des journaux avant même que les événements ne se produisent.



"À partir d'un certain point, alors que nous tournions la dernière saison, trois-quatre des cinq éléments de notre scénario se sont produits dans le monde réel, et nous avons alors pensé 'tout le monde va penser qu'on a écrit le scénario à partir des gros titres', la série n'a jamais été aussi pertinente".

De nouveaux visages au casting

Si l'intrigue de la prochaine saison reste assez floue, quelques détails sur le casting et l'équipe de cette cinquième saison ont été dévoilés. Ce sera la première saison sans Beau Willimon le showrunner qui a travaillé sur la série depuis la première saison. Il a laissé sa place à Melissa Gibson (qui a travaillé sur The Americans) et Frank Pugliese (Borgia). Dans les rôles principaux, Kevin Spacey et Robin Wright reprendront les rôles de Frank et Claire Underwood. Michael Kelly (l'interprète de Doug Stamper), Neve Campbell (LeAnn Harvey), Paul Sparks (Thomas Yates) et Boris McGiver (Tom Hammerschmidt) seront également de retour.



Deux nouveaux acteurs rejoignent la série : Patricia Clarkson, que l'on a pu apercevoir dans Le Labyrinthe, mais aussi Campbell Scott, aperçu dans la comédie Royal Pains. Cependant, on ne connaît pas encore leurs rôles, il faudra patienter jusqu'au mardi 30 mai pour le découvrir.