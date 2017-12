Sylvester Stallone à nouveau visé par une plainte pour agression sexuelle

publié le 25/12/2017 à 04:40

Le célèbre interprète de Rocky Balboa et John Rambo, dans la tourmente. Une femme vient de déposer plainte pour agression sexuelle à Santa Monica en Californie, à l'encontre de Sylvester Stallone, pour des faits qui remontent aux années 1990. Une nouvelle mise en cause de l'acteur, alors qu'au mois de novembre dernier, il avait déjà été accusé de viol par une première victime présumée.



Le lieutenant de police Saul Rodriguez, qui a confirmé l'information au Hollywood Reporter a refusé de donner davantage de détails sur l'affaire. D'après le magazine américain, les faits présumés seraient prescrits et il serait possible que la police n'ouvre pas d'enquête. "Mon client conteste catégoriquement ces accusations et il est évident que cette femme a déposé cette plainte pour se faire de la publicité dans les médias", a répondu l'avocat de Sylvester Stallone dans un communiqué.

Une précédente plainte pour viol

En novembre dernier, l'acteur américain avait été accusé de viol par une femme, âgée de 16 ans au moment des faits présumés. Elle l'accuse d'une relation sexuelle non consentie, à trois, avec son garde du corps, dans un hôtel de Las Vegas, lors du tournage d'Over The Top (Le Bras de fer, 1987). Elle aurait déclaré dans son témoignage s'être sentie "humiliée et honteuse", raison pour laquelle elle aurait gardé l'anonymat. À cette époque, elle aurait préféré ne pas porter plainte par peur des représailles.