et AFP

publié le 08/12/2017 à 11:09

Le passé refait surface pour Bryan Singer. Jeudi 7 décembre, un homme prénommé Cesar Sanchez-Guzman a accusé le réalisateur, connu pour avoir dirigé quatre volets de la saga X-Men, de l'avoir violé alors qu'il n'était âgé que de 17 ans à l'époque des faits présumés.



En 2003, c'est lors d'une soirée sur le yacht d'un financier ami du réalisateur que Bryan Singer aurait abusé de lui. Le réalisateur aurait ensuite expliqué à Cesar Sanchez-Guzman qu'il pouvait l'aider à décrocher des rôles à Hollywood en échange de son silence.

Il lui aurait également dit que personne ne le croirait s'il faisait part de l'incident à quelqu'un et qu'il pouvait, si besoin, recourir aux services de gens "capables de ruiner la réputation de quelqu'un", selon le document de l'assignation en justice consulté par l'AFP.

Déjà attaqué en justice en 1997

Bryan Singer, aussi connu pour avoir réalisé le film culte Usual Suspects avait déjà été attaqué en justice en 1997 par un figurant (qui a fini par renoncer à son action, ndlr) lui reprochant de l'avoir forcé à prendre une douche nu devant lui.



Quelques années plus tard en 2014, un aspirant acteur, Michael Egan, avait lui affirmé avoir été agressé sexuellement par le réalisateur, avant de lui aussi renoncer à son action en justice.



Le réalisateur controversé avait tout récemment fait parler de lui pour tout autre chose. L'homme de 52 ans a en effet été licencié au début du mois de décembre par la production du film autour de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, à cause de ses absences injustifiées. Il a ainsi été remplacé Dexter Fletcher alors que le tournage du film devait prendre fin deux semaines plus tard.