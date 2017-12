Disney pourrait racheter la Fox pour 60 milliards de dollars

publié le 07/12/2017 à 11:38

Un nouveau big bang dans l'industrie cinématographique ? Disney serait sur le point de réaliser le deal du siècle en rachetant la 20th Century Fox, sa rivale historique. Une transaction qui avoisinerait la coquette somme de 60 milliards de dollars.



Selon le site de CNBC, l’affaire pourrait être conclue (et donc officialisée) la semaine prochaine. Si l’opération se concrétise, alors la firme aux grandes oreilles deviendrait, sans contestation possible, l’actrice la plus puissante du cinéma. En effet, elle mettrait la main sur une manne de franchises aussi populaires que lucratives, telles que Alien ou encore Avatar, dont James Cameron réalise actuellement les prochains volets.

Mais Disney ne lorgne pas que sur le cinéma, puisque l’arrangement comprend aussi la chaîne Fox et ses séries cultes (Gotham, Les Simpson, X-Files…), ainsi que des parts de la plateforme Hulu (qui a explosé avec The Handmaid’s Tale). Netflix a du mouron à se faire.



Enfin, l’entreprise de Mickey rachèterait aussi, par la même occasion, les droits des X-Men, Deadpool et autres 4 fantastiques. Ces super-héros pourraient ainsi rejoindre l’univers partagé de Marvel. Iron Man croiserait donc enfin Wolverine sur sa route.