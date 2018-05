publié le 19/05/2018 à 18:10

"Graal cinématographique" décerné par le jury du Festival de Cannes, la Palme d'or consacre le meilleur film de la compétition officielle. Pour la première fois, cinq "mini-Palmes" seront par ailleurs décernées samedi 19 mai 2018 aux récipiendaires du Grand prix, du Prix de la mise en scène, du Prix du scénario, du Prix du jury ainsi que celui du court métrage. Jusqu'à présent, ces prix étaient récompensés par un diplôme.



Qui remportera cette année la prestigieuse récompense ? Venus du Japon, d'Italie, de Pologne ou encore de Russie, quelques favoris se dégagent au terme de la compétition relevée, mais très ouverte, du 71ème Festival de Cannes. Vingt-et-un films sont en lice pour la Palme.

Mais avant de connaître le (ou les) grand(s) gagnant(s) de 2018, car le jury parfois ne peut se résoudre à trancher entre deux œuvres, revisitons l'histoire du festival à travers quelques anecdotes sur sa célèbre statuette.

1 - Avant la Palme, une œuvre d'art

La première Palme a été décernée en 1955 à Marty de l'Américain Delbert Mann par un jury présidé par Marcel Pagnol. Jusqu'en 1954, le meilleur film remportait le Grand prix du Festival International du Film. Le réalisateur primé repartait avec un diplôme et une oeuvre d'art signée d'un artiste contemporain.



Alors délégué général du festival, Robert Favre Le Bret lance alors un appel d'offres auprès de joailliers pour créer un trophée rappelant la feuille de palmier qui figure sur les armoiries de la ville de Cannes. La créatrice de bijoux Lucienne Lazon, aidée selon la légende par l'écrivain Jean Cocteau qui présidait le jury cette année-là, a remporté le concours.

2 - Sexagénaire très convoitée

La première Palme d'or ne fait pourtant pas l'unanimité : le trophée est abandonné après le festival de 1963. Elle sera finalement réhabilitée en 1975. La Palme a célébré ses 60 ans en 2015 mais n'a été attribuée que 57 fois depuis sa première édition, en comptabilisant les cinq années où des trophées ex aequo ont été décernés.

3 - 118 grammes d'or

L'actuel trophée a été dessiné en 1998 par Caroline Scheufele, coprésidente de Chopard, le joaillier suisse qui fournit chaque année gracieusement le trophée, en échange d'un partenariat officiel. La valeur de la Palme est d'environ 20.000 euros.



Délicatement courbée, la tige ornée de 19 feuilles sculptées à la main, pèse 118 grammes d'or 18 carats et forme à sa base un cœur. Confection d'un moule en cire, injection de l'or dans l'empreinte, polissage...: 40 heures de travail et l'intervention de cinq joailliers sont nécessaires.

4 - Palme éthique

Depuis 2014, la Palme bénéficie du label international "Fairmined", garantissant que l'or jaune utilisé est extrait dans le respect de l'environnement et des droits sociaux des orpailleurs. La Palme repose sur un coussin de cristal de roche de 1 kg, taillé en forme de diamant et toujours unique : la nature ne donne jamais naissance à deux cristaux identiques.

5 - Palme de secours

En cas de Palme ex aequo, ou encore d'accident matériel, une Palme de secours est toujours prévue. Depuis 2000, deux mini-palmes récompensent les prix d'interprétation féminin et masculin. Sous très haute sécurité, les Palmes sont livrées au dernier moment, quelques heures avant la cérémonie de clôture.

6 - Double-palmés

Huit lauréats font partie du cercle envié des "double-palmés" : Francis Ford Coppola (Grand prix en 1974, la précédente dénomination de la plus haute distinction pour Conversation secrète et Palme d'or en 1979 pour Apocalypse Now), Shoei Imamura (La Ballade de Narayama en 1983 et L'Anguille en 1997), Bille August (Pelle le Conquérant en 1988 et Les Meilleurs intentions en 1992), Emir Kusturica (Papa est en voyage d'affaires en 1985 et pour Underground en 1995), les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne (Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005), l'Autrichien Michael Haneke (2009 pour Le Ruban Blanc et Amour 2012) et Ken Loach (Le Vent se lève en 2006 et Moi, Daniel Blake en 2016).



Cette année, un seul cinéaste peut éventuellement les rejoindre : le Turc Nuri Bilge Ceylan, déjà sacré en 2004 pour Winter Sleep.