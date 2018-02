Jennifer Aniston, Justin Theroux et les anciens mots doux de Brad Pitt

publié le 22/02/2018 à 18:20

Ce détail serait-il l'un des éléments qui a fait faiblir la flamme entre Jenifer Aniston et Justin Theroux ? La source du magazine people américain Us Weekly veut rester anonyme mais elle est formelle. L'acteur et second mari de Jenifer Aniston aurait trouvé d'anciens mots doux de Brad Pitt, premier époux de Jenifer Aniston, conservés dans les affaires de la comédienne. "Il est tombé sur de vieux Post-its que Brad avait rédigé. Des petit messages mignons comme 'Tu étais ravissante ce soir' ou 'Tu me manques déjà'".



D'après la source citée par le magazine, ces messages ont eu un impact réel sur la relation entre les deux stars. "Jen l'a assuré que ce n'était rien mais Justin n'était pas vraiment content... Justin a eu des moments où il a perdu confiance en lui".

Jennifer Aniston et Justin Theroux ont annoncé leur séparation après deux ans de mariage, le 15 février 2018. Le couple, qui partageait une demeure dans le quartier pour multi-millionnaires de Bel Air à Los Angeles, s'était rencontré en 2008 et avait commencé une relation amoureuse en 2011.

"De façon à couper court aux rumeurs, nous avons décidé d'annoncer notre séparation", déclare le couple dans ce communiqué, parlant d'une "décision conjointe et prise avec amour à la fin de l'an dernier. Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer comme couple mais souhaitons continuer à célébrer notre amitié".