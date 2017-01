Connu pour ses rôle dans "Tueurs nés", "Hunger Games" et "True Detective" l'acteur américain devrait jouer dans le prochain film dérivé de la saga "Star Wars".

Le prochain spin-off de Star Wars se dévoile un peu plus. Après le carton de Rogue One, la saga dévoilera un nouveau film dérivé. Initialement prévue pour mai 2018, la sortie serait finalement repoussée au 13 décembre de la même année. Et c'est Han Solo qui sera mis à l'honneur dans le prochain long-métrage de Lucasfilm. Le film sera tourné sur les origines et la jeunesse du personnage clé joué par Harrison Ford. Et on en sait un peu plus que le casting du spin-off.



Woody Harrelson serait, selon Variety, en négociations avec les producteurs, pour rejoindre l'équipe du film. Après son rôle de Haymitch Abernathy, fidèle mentor de Katniss Everdeen dans la saga Hunger Games, l'acteur de 55 ans serait pressenti pour jouer le guide de Han Solo dans la prochaine production Disney. À noter également que l'une des productrices du film, Allison Shearmur, a déjà travaillé avec Woody Harrelson pour la saga Hunger Games.



Le rôle principal du film, Han Solo, sera confié à Alden Ehrenreich, connu principalement pour avoir joué Danny dans le film de 2013, Blue Jasmin. Autre nom supposé du casting du prochain long-métrage de Lucasfilm, celui d'Emilia Clark. Incontournable Daenerys Targaryen dans la série Game of Thrones, l'actrice devrait elle aussi figurer dans le nouveau dérivé de Star Wars, aux côtés de Donald Glover. L'acteur et rappeur devrait lui, interpréter le rôle du jeune Lando Calrissian.