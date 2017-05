publié le 24/05/2017 à 17:01

Valérian et la Cité des mille Planètes devrait tutoyer les étoiles l'été prochain. Attendu le 26 juillet dans les salles, le nouveau blockbuster signé Luc Besson se dévoile dans une bande-annonce finale aussi sombre qu'intrigante.



On y retrouve les deux héros de cette aventure spatiale : les agents Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne). Le duo (ou couple ?) aura moins de dix heures pour sauver la cité Alpha, qui accueille des milliers de civilisations sur ses terres. Le temps presse pour les deux personnages qui devront combattre des extra-terrestres redoutables et une menace encore mystérieuse, qui s'apprête à détruire Alpha.



Comme les deux précédentes bande-annonces, celle-ci nous en met plein la vue. Luc Besson rend hommage aux plus grands classiques de la science-fiction avec de multiples références visuelles à son film Le Cinquième Élément, mais aussi à Avatar de James Cameron ou encore à la saga Star Wars de George Lucas.



Valérian semble aussi bien s'adresser aux fans des bandes dessinées Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, dont le film est adapté, qu'aux néophytes. Cette bande-annonce finale nous donne aussi plus d'images spectaculaires, de personnages hauts en couleurs, et d'effets spéciaux saisissants.