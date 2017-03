publié le 29/03/2017 à 15:58

Une bande-annonce à couper le souffle. La formule n'est pas exagérée. Quatre mois après un premier trailer très prometteur, Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson se dévoile un peu plus dans une seconde vidéo futuriste, aux images d'une beauté renversante.



L'occasion aussi de mieux comprendre la mission d'une fameux Valérian (Dane DeHaan) et de sa coéquipière Laureline (Cara Delevingne) dans le film. Les deux héros doivent en effet tout faire pour sauver la cité Alpha, menacée par de redoutables forces extra-terrestres. De quoi augmenter l'impatience des fans pour ce prochain space opera de Besson, adapté de la bande dessinée culte Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin.

L'été 2017 se fera donc à bord du vaisseau de l'Intruder de nos deux héros, qui n'auront que dix heures pour sauver la cité paradisiaque Alpha d'une menace encore inconnue, mais redoutable. Ce nouveau trailer nous permet d'ailleurs d'en apprendre plus sur la Cité des mille planètes qui en met plein la vue avec ses paysages et ses habitants. On n'oublie pas les clins d’œils aux films Avatar et Le Cinquième Élément et la saga Star Wars distillés pour le plaisir des yeux, sur Because des Beatles. Valérian et la Cité des mille planètes est attendu le 26 juillet prochain dans les salles.