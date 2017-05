Camille et les sorties ciné sont dans "Laissez-vous tenter"

publié le 31/05/2017 à 10:43

Musique

Six ans après Ilo Veyou, la chanteuse Camille revient le 2 juin avec son cinquième album studio, intitulé OUÏ.

Camille revient avec un nouvel album intitulé "OUÏ" le 2 juin Crédit : Facebook officiel de Camille

Réécouter la chronique

Cinéma

À l'affiche ce mercredi 31 mai dans les salles, The Jane Doe Identity, une production qui mélange thriller et horreur et la dernière réalisation de Valérie Lemercier, Marie-Francine.

Valérie Lemercier passe devant et derrière la caméra pour "Marie-Francine" Crédit : Copyright Jean-Marie Leroy / Rectangle Productions - Gaumont

Réécouter la chronique

Bande-dessinée

La bande dessinée RTL du mois de mai a pour titre Une sœur, et pour auteur Bastien Vivès, qui, à 33 ans, est l'une des stars du 9ème art.

"Une sœur" de Bastien Vivès, BD RTL du mois du mai 2017 Crédit : Casterman

Réécouter la chronique