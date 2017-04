Disney Parks Imagineers and Lucasfilm Collaborate on Star Wars-Themed Lands | Disney Parks

publié le 18/04/2017 à 05:53

Si la galaxie Star Wars était en ébullition avec la diffusion, il y a quelques jours de la première bande-annonce Star Wars : Les Derniers Jedi, dernier opus de la saga, les fans pourront bientôt faire de leur rêve une réalité. Les premières images des parcs à thème Star Wars Land lancés par Disney en Floride et en Californie ont été dévoilées par la firme dans une vidéo lors de la Star Wars Celebration, samedi 15 avril, comme repéré par Mashable.



Issus de la collaboration entre les parcs d'attractions Disney et Lucasfilm, ces deux lieux hors du commun ne devraient pas ouvrir leurs portes avant 2019. Star Wars Land devrait être sans conteste, le parc le plus élaboré construit, véritable expérience d'immersion dans l'univers de la saga de George Lucas.

Ainsi, le visiteur aura la possibilité de piloter le célèbre Millennium Falcon dans des paysages ressemblant à ceux du désert marocain. Si le nom de cette planète galactique reste secrète, il s’agirait d'un "village reculé" qui fut un temps à la croisée des chemins, mais devenu aujourd’hui un lieu de passage des "trafiquants, des marchands sans scrupule et des aventuriers".