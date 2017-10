publié le 25/10/2017 à 15:48

C'est bonne nouvelle pour les fans de Venom. Le tournage du film centré sur l'ennemi juré de Spider-Man, a débuté. On y retrouvera Tom Hardy (Bane dans The Dark Night) dans la peau d'Eddie Brock / Venom, le double maléfique de l'Homme-araignée.



Le blockbuster, longtemps annoncé, puis repoussé, est donc enfin en bonne voie. Il devrait sortir en octobre 2018. Réalisé par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland), le film sera centré sur les origines de Venom, dont on a eu un aperçu dans Spider-Man 3 (2007) sous le costume noir de Topher Grace.

Ce sera la première fois que l'ennemi de Spider-Man sera le "héros" de son propre long-métrage. L'intrigue est encore tenue secrète, mais selon le média IGN, Michelle Williams (Drive), Riz Ahmed (Rogue One) et Jenny Slate (Mary) seront aussi de la partie. Le grand méchant de l'histoire ne serait autre que Carnage selon The Hollywood Reporter, un Symbiote (forme extra-terrestre) comme Venom, qui a pris possession du corps de Cletus Kasay, un tueur en série.