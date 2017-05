publié le 23/05/2017 à 07:03

C'est l'événement le plus attendu du petit écran. Twin Peaks, la série qui a révolutionné le genre fait son grand retour sur Canal +, vingt-six ans après la saison 2. Pour l'occasion, la chaîne française dévoilera exceptionnellement les deux premiers épisodes le jeudi 25 mai à 22h25, avant la diffusion officielle sur Canal + Séries des quatre premiers épisodes le 30 mai à 20h50. Un nouvel épisode sera ensuite programmé chaque mardi sur la chaîne.



Le retour de Twin Peaks est attendu avec impatience, et pour cause : les fans ont dû patienter pendant vingt-six ans avant de connaître la suite de l'histoire, qui laissait pourtant planer de nombreux mystères lors de l'épisode final. Après tant d'années, le téléspectateur a eu le temps d'oublier un peu les aventures de l'agent Dale Cooper, la ville de Twin Peaks et les révélations du dernier épisode. Voici de quoi se rafraîchir la mémoire avant que le show ne revienne sur le petit écran. Attention, spoiler.

L'identité de l'assassin de Laura Palmer dévoilée

C'est l'événement déclencheur de la série. Dans la première saison, Dale Cooper, interprété par Kyle MacLachlan, est envoyé par le FBI à Twin Peaks pour enquêter sur le meurtre de la jeune Laura Palmer. L'enquête avancera au fur et à mesure des épisodes et sera résolue au cours de la saison 2. Leland Palmer, le père de la victime, finit par avouer le meurtre de sa fille. Il est en effet possédé par l'esprit démoniaque Bob qui lui dicte des pulsions meurtrières contre lesquelles il ne peut pas lutter.

Voyage dans le Monde noir

Alors que l'enquête principale se conclut, la série prend un nouveau virage et se concentre alors sur les éléments surnaturels qui hantent la forêt de Twin Peaks.



Dale Cooper finit par tomber amoureux d'Annie Blackburn. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. La jeune femme est kidnappée par Windom Earle, l'un des anciens coéquipiers de Cooper, en quête de vengeance. Il l'emmène dans le Monde noir, où se trouvent les différentes créatures surnaturelles de l'univers de la série ainsi que plusieurs personnages disparus. Le héro réussit finalement à faire revenir sa dulcinée dans le monde normal.

Dale Cooper possédé par Bob

Mais il ne s'en sortira pas indemne. Après ce périple, l'agent du FBI se retrouve possédé par l'esprit maléfique Bob. La dernière image de la série montre le héros, la tête en sang face à un miroir brisé, pris d'un fou rire machiavélique et répétant en boucle : "Comment va Annie ?" Un véritable cliffangher qui a laissé les fans du monde entier sur leur faim. Autre surprise de ce dernier épisode : le retour de Laura Palmer, qui s'adresse à Dale Cooper dans une vision : "Nous nous rencontrerons à nouveau dans 25 ans". Promesse tenue.