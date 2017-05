"Twin Peaks" : ce que l'on sait sur la saison 3

publié le 22/05/2017 à 16:58

Quelques images, mais pas un mot sur l'intrigue. David Lynch a tenu à entretenir le mystère sur la prochaine saison de Twin Peaks. La série mythique a fait son grand retour sur les écrans de télévision américains le 21 mai, avant une diffusion en France dès le 25 mai sur Canal +.



Les fans vont pouvoir disposer de quelques réponses aux questions qu'ils se posent depuis vingt-six ans. La série avait en effet laissé de nombreux mystères en suspens, qui devront trouver des réponses lors des dix-huit nouveaux épisodes diffusés dans la semaine sur la chaîne française. Malgré cette attente, rien n'a filtré sur le contenu de la prochaine saison. Il faut dire que le réalisateur David Lynch a la phobie des spoilers et a tenu à entretenir le suspense sur cette troisième saison. Voici les rares informations qui ont circulé sur cette suite tant attendue.

L'histoire reprend 25 ans après

C'est la seule information qui a circulé sur le contenu de l'intrigue. Le premier épisode de cette nouvelle saison se déroulera vingt-cinq ans après le départ de l'agent Dale Cooper de Twin Peaks. Il serait peut-être de retour dans la ville américaine pour résoudre une vague de meurtres.

Le retour des acteurs cultes

Bonne nouvelle, David Lynch reprendra du service derrière la caméra malgré les nombreuses tensions avec la production. L'acteur Kyle MacLachlan sera également de retour sous les traits de l'agent Dale Cooper. Mais il n'est pas le seul visage connu que l'on pourra retrouver dans cette troisième saison. Sheryl Lee reprendra le rôle mystérieux de Laura Palmer, jeune fille assassinée qui hante les rêves de l'agent du FBI.



Sherilyn Feen sera également de retour dans le rôle d'Audrey Horne, tout comme les acteurs Richard Beymer (Benhamin Horne), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Mädchen Amick (Shelly Johnson) ou Lara Flynn Boyle (Donna Hayward). David Duchovny sera également de retour dans le rôle de l'agent transgenre Denise Bryson.

Monica Bellucci et Naomi Watts en guest stars

Si de nombreux comédiens de la série seront de retour pour ce "revival", on apercevra également de nouveaux visages dans la petite ville de Twin Peaks. Et pas des moindres. Les nouveaux venus portent des noms prestigieux, comme Monica Bellucci, Amanda Seyfried, Tim Roth, ou encore Naomi Watts. Mais aucune précision sur le rôle de chacun n'a été dévoilée.

Un premier script de 400 pages

Lors d'une interview pour Entertainment Weekly, l'acteur Kyle MacLachlan, qui interprète le fameux agent Dale Cooper, a déclaré qu'il lui a fallu "six heures et plusieurs tasses de café" pour lire ce script de quatre cents pages. Le réalisateur David Lynch a en effet ajouté qu'il s'agira non pas d'une série, mais "d'un film en dix-huit parties". La saison a d'ailleurs été filmée en continue à partir de cet immense script, qui aura été coupé en épisodes lors de la phase de montage.

Le tournage a eu lieu dans la même ville qu'il y a 25 ans

Les spectateurs ne seront pas dépaysés. La ville de Twin Peaks restera identique, à quelques années près. L'équipe est retournée à Snoqualmie, ville de l'État de Washington aux États-Unis qui a déjà été utilisée comme décor lors des deux premières saisons.

La fin de "Twin Peaks" ?

C'est l'une des questions qui reste en suspens : il se pourrait bien que la saison 3 de Twin Peaks soit la dernière de la série. David Lynch a cependant tenu à modérer cette rumeur : "Avant, je disais que je n'allais pas y toucher, et je l'ai fait. On ne peut jamais dire non. Mais pour l'instant, il n'y a aucun plan pour quoi que ce soit de plus".