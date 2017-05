"The Jane Do Identity", "Marie-Francine" : les sorties cinéma de la semaine

Avant de détailler quelques-unes des douze sorties de la semaine, on fait le bilan du box-office. D'après les chiffres du site cbo.fr, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar enregistre le quatrième démarrage de l'année, avec près d'1,5 millions de spectateurs. Un très beau score qui prouve que le film d'aventures et cette saga en particulier restent populaires.



Plusieurs films cannois sont également sortis sur les écrans durant le Festival de Cannes : parmi eux, Rodin de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon, a intéressé autour de 110 000 personnes et L'Amant double de François Ozon a quasiment atteint les 100.000 spectateurs, mais son long-métrage est sorti vendredi dernier. Il faut enfin noter que Alien Covenant de Ridley Scott a désormais largement dépassé la barre du million d'entrées.

"The Jane Do Identity", un thriller à découvrir

Parmi les sorties de ce mercredi 31 mai, on retrouve une production qui mélange thriller et horreur : The Jane Doe Identity, réalisé par le norvégien André Orvedal avec au casting Emile Hirsch (Into the Wild) et Brian Cox. Le film se déroule dans un institut médico-légal où travaillent Tommy Tilde et Austin, son fils, tous deux médecins légistes.

Un soir, la police leur amène le corps d'une jeune femme inconnue, (d'où le nom de Jane Doe qui s'applique aux États-Unis aux cadavres féminins sans nom) assassinée dans des conditions épouvantables. Les deux hommes débutent alors son autopsie, mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme d'habitude.

Qui est cette Jane Doe, quelles sont les forces qui semblent entourer sa dépouille ? Autant de questions soulevées par ce long-métrage remarquablement mis en scène, dans la tradition du film d'épouvante. The Jane Doe Identity a d'ailleurs reçu le Prix du jury jeune au dernier festival du film fantastique de Gérardmer.

"Conspiracy", un Jason Bourne au féminin ?

Ce mercredi, on retrouve également en salle Conspiracy avec Naomi Rapace, Orlando Bloom et Michael Douglas. On nous le vend comme un Jason Bourne au féminin, c'est plutôt une sorte de Derrick qui aurait pris des vitamines. On y suit une ex-agent de la CIA rappelée au travail pour déjouer un attentat. Elle va finalement découvrir une manipulation interne aux services secrets. On peut deviner très rapidement l'identité du méchant, alors forcément, après c'est moins intéressant.

"Marie-Francine", un film irrésistible

Après les productions étrangères, voici les sorties françaises. Parmi eux, on retrouve Marie-Francine, le cinquième film de la réalisatrice Valérie Lemercier, qui propose un portrait irrésistiblement drôle, tendre et cruel d'une femme de cinquante ans, larguée au propre comme au figuré dans la vie.



Elle va être obligée de se reconstruire en retournant vivre chez ses parents, avant de retrouver l'amour auprès d'un homme à peu près dans la même situation qu'elle. Valérie Lemercier et Patrick Timsit incarnent ce couple à la recherche du bonheur, dans un film qui aborde aussi des questions de société : la solitude, la renaissance et les sites de rencontres.

"L'Amant d'un jour", du pur cinéma d'auteur

Marie Francine est à découvrir au cinéma ce mercredi, tout comme L'Amant d'un jour présenté cette année Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs. Les amateurs du pur cinéma d'auteur seront aux anges car c'est le dernier Philippe Garrel en date. Il raconte l'histoire d'un père qui accueille chez lui sa fille de 23 ans, tout juste quittée par son fiancé, alors que lui-même vit avec une femme du même âge. Eric Caravaca, Esther Garrel et Louise Chevillotte traversent ce long-métrage très écrit, souvent poseur, parfois touchant, tourné en noir et blanc.