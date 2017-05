publié le 30/05/2017 à 11:21

Tous deux comédiens, au cinéma, mais aussi sur scène, avec deux styles d'humour très marqués. On reconnaît immédiatement le style Lemercier ou le style Timsit. La comédienne dévoile son cinquième film, Marie-Francine, en salles mercredi 31 mai.



Marie-Francine vient d'avoir 50 ans et jusqu'ici, elle a réussi sa vie professionnelle, son mariage et l'éducation de ses enfants. Sauf qu'elle va être virée de son boulot et larguée par son mari, amoureux d'une plus jeune. Sous le choc, on s'en doute, elle se réfugie chez ses parents, lesquels la considèrent encore comme une ado en crise.

Des parents qui ne trouvent rien de mieux que de lui proposer d'ouvrir une boutique de vente de cigarettes électroniques en bas de chez eux. Parallèlement, tout le monde, y compris les filles de Marie-Francine, s'obstinent à la caser et, pour se faire, veulent l'inscrire sur un site de rencontres. Mais le destin va s'en mêler et la route de Marie-Francine va croiser celle de Miguel, cuisinier amoureux de la vie et des bonnes choses. "Ce qui est drôle dans le film ce n'est pas tellement nous bizarrement, c'est les situations. Et nous, on se laisse porter et on est relativement sobres", explique la réalisatrice.

Valérie Lemercier signe ici un film solaire, irrésistiblement cruel et férocement tendre, sur l'amour, l'enfance, la manière dont on encaisse les coups durs et comment on rebondit. La mise en scène est enlevée, les décors soignés, colorés et le casting formidable. Marie-Francine est un bijou qui colle parfaitement à l'auteur qu'elle est. "Forcément, on ne peut pas faire sans soi-même. Même si on ne raconte pas sa vie, c'est l'humeur", confie Valérie Lemercier. Et Patrick Timsit d'ajouter : "Je me suis laissé guidé par Valérie, je rentrais dans cet univers, c'est fantastique".



Duo efficace dans Marie-Francine, et pour cause, les deux comédiens se connaissent bien. "Je pense vraiment que les rôles vont à ceux qui les veulent. Et quand j'ai envoyé un texto à Patrick, il m'a répondu en un texto 'j'adore l'histoire, j'adore mon personnage, je suis ton homme'. Il a été l'homme de la situation, il est rentré dans ce rôle tout seul", se souvient la comédienne. Et si elle s'est beaucoup consacré au cinéma, elle n'oublie pas pour autant ses premières amours. "Heureusement que le théâtre a été dans ma vie pour ne pas sombrer", confie-t-elle.



Marie-Francine, de et avec Valérie Lemercier, sort en salles mercredi 31 mai.