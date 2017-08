Crédit : Fox Broadcasting Co.

publié le 11/08/2017 à 17:52

Mulder et Scully seront bientôt de retour. Après s'être offert un retour gagnant en 2016 sur le petit écran, la série X-Files espère confirmer ce succès en revenant pour une onzième saison. Celle-ci devrait être diffusée au cours de l'année 2018, sans qu'aucune date précise n'ait été donnée pour le retour des agents très spéciaux. Attention, la suite contient des spoilers !



Cette onzième saison sera composée de dix épisodes et verra le retour de David Duchovny et Gillian Anderson dans leurs rôles cultes. Mais ce ne sont pas les seules révélations qui ont été faites sur la suite très attendue du show américain qui promet de nombreux changements. Tout d'abord, deux femmes ont rejoint l'équipe pour la prochaine saison, n'étant composée jusque-là uniquement d'hommes.

Le magazine américain Entertainment Weekly a également eu l'occasion de s'entretenir sur les futurs épisodes avec David Madden, l'homme qui est à la tête de Fox Entertainment. Ce dernier s'est laissé aller à quelques confidences sur le retour des deux enquêteurs.

La série reprendra à la fin de la saison 10

La saison 11 reviendra là où le spectateur avait été laissé. Le final de la saison 10 se terminait en effet sur un cliffhangher : alors qu'une épidémie sévit et frappe Mulder, Scully se rend compte que seul leur fils William serait un donneur potentiel et pourrait le sauver. Alors que Mulder s'effondre, touché par le virus, un OVNI apparaît dans le ciel, au-dessus des deux agents.



La saison 11 reprendra juste après cette fin énigmatique, confie le producteur de la Fox : "Le public sera plongé dans une histoire très rapide qui concernera William, le fils de Mulder et Scully". La recherche du fils des deux enquêteurs sera ainsi un élément majeur de l'intrigue durant ces dix épisodes.



Des personnages de retour

Si les agents Mulder et Scully font évidemment partie de l'aventure, ce ne seront pas les seuls visages connus que le spectateur pourra croiser. David Madden assure qu'on retrouvera l'homme à la cigarette des précédentes saisons, ainsi que les Lone Gunmen. D'autres personnages mythologiques connus des fans devraient aussi faire une apparition, mais le producteur reste mystérieux sur le sujet.

Le retour des histoires courtes

Lorsqu'elle était diffusée dans les années 1990, X-Files mélangeait les histoires courtes, en un épisode, à des suites d'épisodes centrés sur une thématique forte. Celle-ci était également devenue quasi omniprésente au cours des 9 premières saisons. La saison 11 fera cependant exception : si la mythologie sera bien présente, elle ne sera pas centrale comme ça a pu être le cas auparavant.



Au contraire, les épisodes solos seront beaucoup plus nombreux : "Huit des dix épisodes seront des ‘stand alone’ (des histoires courtes). On reviendra au classique 'Mulder et Scully enquêtent sur un nouveau mystère'", a expliqué David Madden. Un choix qui devrait faire plaisir aux fans.