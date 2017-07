"Dunkerque" : l'intense course contre la montre de Christopher Nolan

publié le 19/07/2017 à 14:54

Mai 1940. Alors que les soldats allemands envahissent la France, quelque 400.000 soldats britanniques se retrouvent coincés sur les plages de Dunkerque. Il n'y a plus qu'une seule solution : rejoindre l'Angleterre à tout prix pour éviter qu'elle aussi ne tombe sous le joug allemand. C'est l'histoire intense que Christopher Nolan a choisi de raconter dans son dernier long-métrage, Dunkerque, en salles le 19 juillet.



Le cinéaste s'éloigne ici de ses habituels thrillers ou de la science-fiction chère à son cœur pour signer un grand film de guerre, ou mieux, un grand film de survie. Pendant 1h47, le spectateur est embarqué au milieu du chaos de l'opération Dynamo, épisode de la Seconde Guerre mondiale méconnu du public.

On se retrouve bringuebalé dans différents décors et moments de cette bataille, exemple édifiant de cette intense course contre la montre (et la mort) : sur terre, auprès de jeunes soldats prêts à tout pour survivre alors que les avions allemands les canardent ; sur la mer alors que des civils lèvent les voiles jusqu'en France pour rapatrier leurs soldats ; et dans les airs, où la Royal Air Force tente du mieux qu'elle peut d'empêcher les bombardements.

> Dunkerque - Bande Annonce Officielle (VOST) - Christopher Nolan

Une immersion totale dans le chaos

Une seule chose importe alors : survivre, à n'importe quel prix, pendant une heure, un jour, ou une semaine. C'est en ça que Dunkerque n'est pas véritablement un film de guerre. Aucune stratégie de bataille n'est décrite, aucun soldat héroïque ne combattent valeureusement, presque aucune goutte de sang ne vient souiller la caméra.



Au contraire, les hommes sur le front courent et usent de stratagème pour quitter la France coûte que coûte. Ce sont simplement des hommes qui luttent pour rentrer chez eux. L'angoisse et l'horreur s'en font d'autant plus sentir et prennent véritablement aux tripes, grâce à une myriade d'acteurs, jeunes et peu connus pour la plupart (à l'exception d'Harry Styles), qui portent le film à bout de bras et avec justesse.







Harry Styles fait des débuts réussis au cinéma dans "Dunkerque" Crédit : Warner Bros. Entertainment Inc

Explosions, fusillades, naufrages, cris. Un raffut et un chaos permanent immergent le spectateur en lui offrant un véritable voyage sensoriel. La bande-son puissante signée Hans Zimmer (à qui l'on doit, entre autres, les musiques de Gladiator, The Dark Knight et Inception) est omniprésente et accentue l'horreur du tableau qui se déroule devant nos yeux. Christopher Nolan ne laisse pas au public le temps d'apprécier le travail de son directeur de photographie, saisissant lors des batailles aériennes.



Car seule la mort compte, et le tic-tac de l'horloge qui rappelle régulièrement que les moments de répit sont éphémères et que l'horreur va de nouveau frapper. On ressort de la salle essoufflé, épuisé par un tel rythme et une telle intensité. Dunkerque ne laisse pas son spectateur indemne, et c'est tant mieux.