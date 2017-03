publié le 24/03/2017 à 12:25

C'est une grand première pour la saga Power Rangers. Le film qui sort en salles le 5 avril 2017 va mettre à l'honneur une héroïne lesbienne. Ce sera la première représentante de la communauté LGBT de cette série des années 90 qui a marqué toute une génération.



Le film retrace les aventures de cinq lycéens missionnés de sauver le monde contre des forces extraterrestres surpuissantes. Et c'est le personnage de Trini, le Power Rangers Jaune, joué par Becky G, qui incarne cette héroïne homosexuelle. Dans une scène où les personnages échangent sur leur vie sentimentale, le Power Rangers Noir, campé par Ludi Lin, demande à Trini si elle a des histoires de cœur avec les garçons. Très vite, il réalise que Trini est davantage exposée à avoir des histoires non pas avec des garçons mais bien avec des filles.

À la suite de cet échange, la Power Rangers Jaune se sent assez à l'aise pour confier au groupe qu'elle a des difficultés, notamment par rapport à l'acceptation de sa famille. "Trini fréquente une des plus grandes écoles secondaires, mais personne ne la connaît. Personne ne la voit. Elle se sent invisible, a raconté Becky G à People. Je suis vraiment fière qu'elle soit un personnage si fort".