publié le 20/03/2017 à 20:08

En 2017, les Power Rangers font peau neuve. Après des bandes-annonces très convaincantes où les héros portent des tenues qui font briller les yeux, c'est au tour des Zord, leurs véhicules, de se dévoiler. L'extrait diffusé nous montre celui de Zack, l'un des héros de cette nouvelle aventure. Et autant vous dire que cette scène est impressionnante. Son Zord ressemble à un énorme dinosaure, comme le reste des Zord de nos Power Rangers, et il détruit tout sur ton passage. Vu les difficultés que Zack rencontre pour le pilotage, on comprend qu'il vient tout juste de découvrir son "véhicule".



Cet extrait est donc un nouvel avant-goût très alléchant du film attendu le 5 avril prochain. Il reviendra sur les origines des 5 Power Rangers, des adolescents qui se retrouvent dotés de pouvoirs en pénétrant dans le Command Center (qu'on a découvert dans un précédent extrait). En plus d'apprendre à contrôler leurs nouvelles capacités physiques, ils devront se battre contre la redoutable Rita Repulsa (Elizabeth Banks) qui souhaite la mort des Rangers.