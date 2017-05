publié le 15/05/2017 à 15:31

Finie la guitare, bonjour le tricorne et les dreadlocks. Paul McCartney a troqué son look d'ex-Beatles pour celui d'écumeur des mers pour les besoins de Pirates des Caraïbes 5 : la Vengeance de Salazar. Le musicien a dévoilé une photo promotionnelle de ce nouveau look sur les réseaux sociaux, comme un avant-goût de son rôle à venir.



Il fera un bref caméo lors d'une scène de prison, tournée spécialement pour lui lorsque le tournage s'est achevé. Le chanteur rejoint donc Johnny Depp au casting, qui reprend son légendaire rôle du capitaine Jack Sparrow, qui se retrouve face à un vieil ennemi, incarné par Javier Bardem.



L'ancien Beatles n'est pas la première légende de la musique à craquer pour la saga de pirates. On avait déjà pu apercevoir Keith Richards, guitariste des Rolling Stones, incarner le père de Jack Sparrow dans les épisodes 3 et 4. Rendez-vous en salles le 24 mai pour connaître le rôle que jouera Sir McCartney dans Pirates des Caraïbes 5.