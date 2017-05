publié le 12/05/2017 à 18:58

Le prochain film de Xavier Dolan dévoile ses secrets de tournage. Sur Instagram, le réalisateur de 28 ans a publié une série de clichés pendant le tournage de The Death and Life of John F. Donovan, son prochain film au casting impressionnant. Natalie Portman (Jackie), Jessica Chastain (Zero Dark Thirty), Susan Sarandon (Thelma et Louise), Kit Harington (Game of Thrones), tous posent devant l'objectif de Shayne Laverdière, photographe québécois qui a déjà collaboré avec Xavier Dolan. L’esthétique est sublime, avec un effet vintage, et noir et blanc.



Le site américain Collider a eu accès à d'autres photos, qui donnent quelques détails sur les personnages. Kit Harington incarne John F. Donovan, le personnage principal du film. The Death and Life of John F. Donovan sera centré sur les différentes réactions des personnages en apprenant la mort de Donovan. On apprendra aussi qu'il entretenait une relation épistolaire avec un garçon de 11 ans, Rupert, joué par Jacob Tremblay de Room avec Brie Larson et qu'il était attaqué par une rédactrice en chef d'un tabloïd, joué par Jessica Chastain.



A post shared by xavierdolan (@xavierdolan) on May 11, 2017 at 1:18pm PDT

Plus encore, Xavier Dolan continue de filmer son thème fétiche : la relation mère-fils. C'est d'ailleurs Susan Sarandon qui incarne Grace Donovan. The Death and Life of John F. Donovan n'a pas encore de date de sortie, même si Xavier Dolan sort à peu près un film par an, son dernier Juste la fin du monde étant sorti en 2016, The Death and Life of John F. Donovan pourrait donc être sur les écrans dès courant 2017.