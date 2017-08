"Moi, moche et méchant" s'inscrit comme la franchise d'animation la plus lucrative de l'histoire

Gru et ses Minions continuent de faire fondre le cœur du public et établit un nouveau record. Depuis que la franchise Moi, moche et méchant est sorti en 2010, elle ne cesse de rameuter les spectateurs dans les salles obscures, curieux de découvrir quelles aventures attendent le méchant Gru et ses trois adorables filles adoptives.



Grâce à l'incroyable succès du troisième film et du spin-off Les Minions, la franchise cumule à ce jour 3,528 milliards de dollars de recettes, devenant le film d'animation le plus lucratif de tous les temps. Elle dépasse ainsi les films Shrek et le spin-off sur le Chat Potté, qui était jusque-là détentrice du titre. Une jolie performance pour la saga française, réalisée par le studio Mac Guff, qui peut se targuer de proposer des films inventifs et drôles grâce à un argument imparable : les Minions.

1. Une histoire familiale qui séduit adultes et enfants

Moi, moche et méchant a réalisé un tour de force : réussir à s'adresser tant aux enfants qu'aux adultes. Gru est un super-méchant professionnel, détestable et fier de l'être, qui décide de voler la lune. Sa situation et son caractère induisent de nombreux rebondissements hilarants, à contre-pied des dessins animés habituels qui opposent le bien et le mal. Le méchant fait également preuve d'une inventivité décapante dans la création de son arsenal ainsi que dans l'élaboration de ses plans machiavélique qui séduisent les plus jeunes.

Mais le sujet de la saga, c'est bien la famille, thématique ancrée dès le premier épisode : pour mettre à bien son plan, il décide d'adopter trois fillettes qui lui serviront de cheval de Troie pour récupérer une arme qui lui a été dérobée. Celles-ci vont petit à petit apprivoiser le grand méchant qui découvrira finalement les joies de la paternité avant de découvrir l'amour dans le second volet, puis un jumeau caché dans le troisième film.



Moi, moche et méchant s'inscrit définitivement comme un divertissement familial qui mêle humour, originalité et émotion : une recette payante renouvelée dans les volets suivants.

2. Les Minions, atout charme de la franchise

Qui dit dessin animé, dit personnages secondaires qui apportent une caution comique au film. Les studios Mac Guff créent Les Minions, petits êtres jaunes au langage incompréhensible (ils mélangent en réalité plusieurs langues) qui aident Gru dans ses machinations. Leurs gags absurdes font hurler de rire les spectateurs et leurs répliques sont rapidement devenues des gimmicks (qui n'a jamais entendu la chanson "Banana"?).



Les personnages, stupides mais attachants, conquièrent le cœur des spectateurs, à tel point qu'ils ont fini par briller dans leur propre film complètement déjanté, qui a dépassé de loin la barre du milliard de dollars de recettes à lui seul.

3. Une saga joyeuse servie par une bande originale solaire

La série de films séduit également par la bonne humeur qui imprègne chacun des films et son atmosphère feel good. Quelles que soient les mésaventures qui font face à Gru et ses acolytes, les couleurs pétantes, l'humour dévastateur, les dessins et surtout la bande originale solaire respirent la joie.



Pharrell Williams a ainsi signé des chansons pour les trois films de la franchise, dont l'indémodable Happy qui a depuis connu un succès planétaire. Une garantie supplémentaire de sortir du cinéma de bonne humeur : qui ne serait pas conquis ?



