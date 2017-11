"Maryline" : "C'est émouvant mais ça reste lumineux", confie Guillaume Gallienne

publié le 10/11/2017 à 11:44

C'est le film que l'on n'attendait pas. Il aurait été tellement facile de profiter de la vague porteuse de son premier film et de proposer Les Garçons et Guillaume..., "la revanche", "le retour", "font du ski"... Mais non, comme si ce premier long-métrage avait clos une page de votre vie, posé l'artiste que Guillaume Gallienne est devenu et libéré sa parole pour laisser s'exprimer l'auteur qu'il est.



Car oui, Maryline est un vrai film d'auteur : mise en scène et propos, Guillaume Gallienne place la barre assez haut. L'histoire d'une jeune femme, apprentie comédienne de province, douée pour le jeu mais par pour dire "je" et donc se faire entendre et respecter du monde qui l'entoure, avide d'incarner les mots des autres sans parvenir à prononcer les siens : ce portrait-là est bouleversant, fascinant, impressionnant... Maryline est un film à la cruauté glaçante mais rempli de passion et de générosité, porté par une jeune actrice bouleversante, Adeline d'Hermy, et habité par les grands seconds rôles de Vanessa Paradis, Alice Pol, Xavier Beauvois et tant d'autres.

Avec Maryline, Guillaume Gallienne s'est-il inscrit dans une volonté de surprendre ? Après le succès de Les Garçons et Guillaume, à table, craint-il la réaction du public ? "C'est âpre mais c'est lumineux, rassure le réalisateur. J'ai envie de dire au public, c'est pareil [que son premier film, ndlr] en moins drôle. On rit moins. Dans Les garçons et Guillaume, à table on se marrait tout le temps et il y avait des moments où ça pinçait un peu. Là c'est l'inverse, c'est émouvant, mais ça reste lumineux."

Dans son film, l'héroïne souffre, notamment au début, de la violence morale et physique d'un réalisateur qui la pousse à bout. C'est un hasard de l'actualité mais Maryline sort au beau milieu de divers scandales et affaires de harcèlement envers des comédiennes dont la parole se libère.



Quel regard d'homme, de réalisateur et de comédien jette-t-il sur tout cela ? "Je trouve ça formidable que le milieu du cinéma puisse être celui qui libère une parole, souligne Guillaume Gallienne. Je trouve ça très important, il était temps. Après ça existe dans tous les milieux, que ce soit la promotion canapé ou l'abus de pouvoir, ça existe malheureusement dans tous les milieux."