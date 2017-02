publié le 21/02/2017 à 10:58

Guillaume Canet et toute sa clique seront de retour ! Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines, le film Les Petits Mouchoirs devait bientôt avoir une suite. Ce film, sorti en 2010, avait fait un carton en France, avec 5,5 millions d'entrées dans les salles obscures. Et Guillaume Canet, qui faisait durer le mystère, revêtira bien sa double casquette d'acteur et de réalisateur, pour la suite des aventures de sa bande de copains.



C'est l'une des comédiennes du film, Valérie Bonneton, qui a lâché l'information, au détour d'une interview accordée au magazine Télé7Jours, publiée lundi 20 février. "L'an prochain, je retrouverai la bande des Petits Mouchoirs pour tourner la suite, toujours réalisée par Guillaume Canet", a révélé l'actrice. On retrouvera donc François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche ou Benoît Magimel en 2018, dans un second volet des Petits Mouchoirs.

Une bonne nouvelle pour les fans de cette bande d'amis et collègues ! Si Guillaume Canet, actuellement à l'affiche de son nouveau film, Rock'n Roll, n'avait toujours pas confirmé la nouvelle, il avait déjà simplement expliqué qu'il réfléchissait à une suite aux aventures de son groupe d'amis.