Un an avant la sortie dans les salles de cinéma des Animaux Fantastiques 2, Warner Bros offre aux fans quelques informations cruciales. Tout d'abord le titre du film qui était toujours un secret. Après Les Animaux fantastiques et où les trouver, voici : Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald.



Le long-métrage quittera bel et bien le registre très familial des créatures magiques échappées de la valise de Norbert Dragonneau pour aborder un volet bien plus sombre de l'Histoire des sorciers, vue par J. K. Rowling.



Gellert Grindelwald (incarné par Johnny Depp) va probablement s'enfuir une nouvelle fois pour tenter d'accomplir son plan : révéler l'existence des sorciers et dominer les Moldus. On sait déjà des livres Harry Potter qu'il sera stoppé dans son ascension par le jeune Albus Dumbledore. Cette première image du cast du deuxième film dévoile d'ailleurs pour la première fois Jude Law dans le rôle du futur directeur de Poudlard. Pas d'allure de Merlin à grande barbe et lunettes en demies-lunes pour cette fois.

