publié le 09/08/2017 à 10:00

La Tour Sombre n'a semble-t-il pas réussi son pari. C'est en tout cas ce qu'affirment en grande majorité les critiques américaines. Il faut avouer que les attentes autour de ce long-métrage étaient élevées : lorsque Sony annonce la réalisation d'un film adapté de la seule saga Fantasy de Stephen King, les fans étaient aux anges et attendaient avec impatience sa sortie, le 9 août en France.



Ce projet réunit pourtant tous les arguments pour assurer un succès critique : le scénario se fonde sur l'un des romans de science-fiction les plus complexes de l'auteur américain, de nombreuses scènes d'action, deux acteurs bankable (Matthew McConaughey et Idris Elba) se donnent la réplique, l'histoire marie différents genres cinématographiques, alliant la fantasy à l'horreur en passant par le western.

Dans ce long-métrage, un sorcier (McConaughey) voyageant entre plusieurs dimensions souhaite détruire la mystérieuse Tour Sombre. Il se retrouve confronté à Roland (Elba), un héros solitaire et dernier Pistolero qui fera tout pour arrêter ce destructeur de mondes.

> LA TOUR SOMBRE Bande Annonce (2017) Idris Elba, Matthew McConaughey

Des critiques assassines

Malgré tous ces ingrédients prometteurs, la critique est déçue. La Tour Sombre récolte seulement 18% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, regroupant les critiques de films. La journaliste du L.A. Weekly déclare ainsi qu'"à l'exception des acteurs, le film est insignifiant", le critique de The Wrap est catégorique : "Les 1h35 de film, résultat de nombreuses années d'efforts [...] sont un désastre complet, une oeuvre molle qui n'est pas cohérente en tant que long-métrage."



De son côté, le journaliste d'Entertainment Weekly déplore de "mauvais dialogues, une intrigue nulle. Mais la grande question est : comment un film avec Elba et McConaughey peut-il manquer autant de panache ?"

Des romans difficiles à adapter au cinéma ?

Le challenge était de taille : rendre justice à un univers riche et complexe tout en livrant un film compréhensible et spectaculaire pour le grand public. Pour les journalistes américains, c'est raté. Et ce, tant à cause d'un scénario mal écrit, d'un rythme beaucoup trop rapide et d'une durée trop courte. 1h35, c'est bien insuffisant pour une intrigue d'une telle ampleur.



Car La Tour Sombre se fonde sur huit romans extrêmement denses (de 200 à 900 pages suivant les tomes) autour d'un univers complexe et extrêmement riche en matière d'intrigue (les sauts dans le temps très réguliers et les différents mondes rythment l'histoire et semblent difficilement transposables dans un film).

Les livres sont tellement inventifs qu'il est impossible de tout regrouper dans un seul film. Josh Spiegel, journaliste au "Hollywood Reporter" Partager la citation





Le projet cinématographique a d'ailleurs mis une décennie avant de se concrétiser dans les salles obscures. Avant Nikolaj Arcel, plusieurs réalisateurs ont tour à tour refusé d'en prendre les rênes. Le Hollywood Reporter commente ainsi : "Les livres sont tellement inventifs qu'il est impossible de tout regrouper dans un seul film". Avant de poursuivre : "En voulant introduire cet univers à de nouveaux spectateurs, les créateurs ont transformé le contenu de cette saga en un produit générique et sans saveur."



La déception semblait donc inévitable. Seuls le jeu d'acteur et les scènes d'action seraient convaincants, selon la presse américaine. Le format même étant problématique : peut-être aurait-il mieux valu proposer cette histoire complexe sous le format de séries ? Un projet télévisé explorant les origines du héros campé par Idris Elba est actuellement en chantier. En attendant, il faudra se rendre au cinéma le 9 août afin de se faire sa propre opinion.