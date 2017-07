publié le 11/07/2017 à 12:36

Après un premier trailer plaçant au centre de l'action le jeune héros Jake Chambers (Tom Taylor) qui découvre l'existence de plusieurs mondes autour du nôtre, The Dark Tower s'offre une seconde bande-annonce pleine d'action. C'est le duel entre les deux autres têtes d'affiche du film, le Pistolero Roland (Idris Elba, déjà vu dans Thor, Pacific Rim et Star Trek Sans limites) et l'Homme en noir (Matthew McConaughey) qui est ici mis en scène.



Sortilèges et boules de feu pour ce dernier qui incarne un sorcier voyageant entre les dimensions souhaitant détruire la mystérieuse Tour sombre. Revolvers et allure de cow-boy pour Roland, le héros de l'histoire qui protège le jeune Jake avec un talent pour le tir capable de faire pâlir Lucky Luke lui-même.

Les images montrent aussi pour la première fois la cité d'Algul Siento perchée sur un haut plateau. Cette ville cache en réalité une prison dans laquelle l'Homme en noir enferme ceux qui possèdent des pouvoirs psychiques afin d'utiliser leurs dons pour détruire la Tour.



Ce don est aussi appelé "shining" dans l'univers du romancier Stephen King (Ça, Misery, La Ligne Verte), un mot qui sonnera aux oreilles des aficionados du maître de l'horreur ou du cinéma de Kubrick. L'auteur a en effet conçu sa saga La Tour sombre comme le point névralgique de tous ses romans. Le film The Dark Tower aura donc à cœur de lier aussi les adaptions cinématographiques de son œuvre. Il faudra ouvrir l’œil.

The Dark Tower (La Tour sombre), de Nikolaj Arcel sortira en salles le 9 août 2017.