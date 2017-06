publié le 16/06/2017 à 11:53

C'est l'une des séries TF1 les plus attendues de l'été. Juste un regard est tiré du roman éponyme de Harlan Coben, un auteur américain, maître du thriller et du roman policier. Dans les rôles principaux : Virginie Ledoyen (la mère, Eva Beaufils) et Thierry Neuvic (le père : Bastien Beaufils). Jeudi 15 juin, à 21 heures, deux épisodes du feuilleton ont été diffusés sur TF1.



L'histoire est celle d'une famille, en apparence unie et au quotidien paisible, dont la vie va basculer après la découverte par la mère d'une photo de son mari entouré d'inconnues. Lorsqu'il disparaît le lendemain, Eva Beaufils se lance dans une enquête sur le passé de son époux qu'elle pensait pourtant connaître. Si le scénario paraît à l'écrit assez simple, il n'en est pas de même à l'écran ! Comme bon nombre de séries thriller, l'intrigue se met en place et les questions qui entourent le mystère restent, au début du moins, sans réponse. Les internautes étaient un peu perdus après la diffusion des deux premiers épisodes et l'ont fait savoir.

Enfaite entre l'épisode 1 et 2 ils ont oublié 10 épisodes non ? y a des gars ils se rajoutent tu comprend ap pk ils sont La #JusteUnRegard — Emilie (@EmilieR_11) 15 juin 2017

Qu'ils se rassurent : il reste encore quatre épisodes pour comprendre l'intrigue de Juste un regard.