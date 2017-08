et Clémence Bauduin

publié le 13/08/2017 à 15:25

"Je crois que le courant est passé divinement bien." La rencontre entre un grand du cinéma et un grand de la littérature promet une série attrayante. Le réalisateur Jean-Jacques Annaud va adapter au petit écran, pour la chaîne TF1, le best-seller de Joël Dicker, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert. Jean-Jacques Annaud n'avait jamais réalisé de série jusqu'alors. Le coup d'envoi du tournage est prévu ce lundi 14 août. La production sera franco-américaine et le casting international.



"Je suis très heureux, confie Jean-Jacques Annaud au micro de RTL. Il y a eu 96 propositions, je crois que nous avons été la 97e. J'ai rencontré Joël que j'ai adoré, franchement, et son éditeur qui est un monsieur que je respecte beaucoup, qui est un grand éditeur français", se réjouit l'emblématique réalisateur de L'Ours.

Je crois que le courant est passé divinement bien. Je suis très heureux de rentrer dans son univers. Ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'il y a quelque chose de très personnel de sa part. Il a vécu toutes ses vacances dans la région qu'il décrit (...) il est d'origine russe, même s'il vit en Suisse, il est l'héritier de ses émotions-là".