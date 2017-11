"House of Cards" : Jessica Chastain souhaite que Robin Wright ait le 1er rôle

publié le 03/11/2017 à 14:05

Jessica Chastain ne souhaite plus voir Kevin Spacey (Frank Underwood) à l'affiche de la série de Netflix House of Cards. Après les allégations de comportements inappropriés voire violents et les excuses très maladroites mêlées d'un coming out malheureux de l'acteur, Jessica Chastain veut tourner la page.



Sur Twitter elle écrit : "Est-ce que Robin Wright (qui interprète le personnage de Claire Underwood dans la série, ndlr) peut être le personnage principal de House of Cards maintenant ? Nous sommes prêts pour cela".

Robin Wright, qui n'est s'est pas exprimée sur le scandale depuis le témoignage de Anthony Rapp sur BuzzFeed le 30 octobre 2017, est devenue présidente à la place de son mari dans la dernière saison et la scène finale de celle-ci permettrait virtuellement de totalement écarter Kevin Spacey de la narration. La performance de l'actrice a été saluée par la critique et la profession (elle a remporté un Golden Globe pour ce rôle glacial en 2014) et Robin Wright a même réalisé un certain nombre d'épisodes au point de devenir productrice exécutive depuis la saison 4.

Robin Wright avait aussi bataillé pour obtenir le même salaire que Kevin Spacey, considérant que son rôle était tout aussi important que celui de l'acteur. "Je regardais les statistiques et j'ai observé que Claire Underwood était plus populaire que [Frank Underwood] pendant un moment. J'ai attendu ce pic et j'ai lancé 'Vous avez intérêt me payer ou je vais vous dénoncer', et ils m'ont augmenté".



Toujours est-il que les internautes semblent particulièrement apprécier la suggestion de Jessica Chastain.