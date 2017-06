J. K. Rowling présente Harry Potter, l'ancêtre de... Harry Potter

publié le 25/06/2017 à 16:42

La saga Harry Potter a 20 ans ce lundi 26 juin et son auteure continue de célébrer son personnage. Sur Pottermore, le site qu'elle a dédié au célèbre sorcier, J. K. Rowling a publié un texte intitulé La Famille Potter qui continue de fleurir l'intrigue de la saga, dix ans après la parution du dernier tome. J.K. Rowling y dévoile des éléments inédits, notamment sur l'existence d'un Harry Potter qui a pré-existé à... Harry Potter lui-même, comme le fait remarquer le site Hitek.



En dessinant l'arbre généalogique de la famille Potter, les fans de la saga découvriront un dénommé Henry Potter, arrière-grand-père paternel de l'apprenti-sorcier et qui, selon J.K. Rowling, était nommé Harry par son entourage. Henry Potter était, selon le récit La Famille Potter, le père de Fleamont et le grand-père de James Potter, père du Harry connu de tous.

À en croire le texte inédit, Henry Potter "a siégé au Magenmagot", la grande Cour magique, et "a fait sensation lorsqu'il a publiquement condamné le ministre de la magie d'alors, Archer Evermonde, qui avait interdit aux sorciers d'aider financièrement les Moldus pendant la Première guerre mondiale". Dans son texte, J.K. Rowling affirme que Henry Potter, en prenant ardemment la défense des Moldus, a conduit à l'exclusion de sa famille de la prestigieuse liste des Sang-Pur, les Vingt-Huit Sacrés.