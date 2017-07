publié le 07/07/2017 à 18:09

On sait enfin ce à quoi va ressembler le festival des séries de Lille, pensé comme le grand événement français dans ce domaine. Jeudi 6 juillet, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, accompagné de Frédérique Bredin, la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée, ont levé le voile sur ce nouvel événement.



La première édition du Festival international des séries se tiendra donc dans la préfecture du Nord, du 20 au 28 avril 2018, alors que des professionnels se rencontreront du 23 au 25 avril. Au programme : projections, rencontres, séances ou dédicaces, dans toute la ville. Près de 60 séries seront projetées alors que 70 professionnels seront invités.

Mais ces annonces ne font pas que des heureux. Pour mener le projet à bien, le festival lillois n'a débauché nulle autre que Laurence Herszberg, directrice du Forum des images à Paris, qui organise depuis 8 ans le principal concurrent de l'événement, Séries Mania, à Paris. Et elle ne fait pas ses valises seule : elle est suivie par trois figures majeures de l'édition parisienne, le directeur artistique Frédéric Lavigne, le directeur de production Jeffrey Bledfoe ainsi que le directeur du Marché Francesco Capurro. Ce n'est qu'une nouvelle étape dans une querelle qui dure depuis quelques mois déjà.

Séries Mania, un festival plébiscité par le public et la critique

Séries Mania est le pionnier. Créé en 2009, l'événement parisien se positionne comme le premier festival de séries français. Organisé par le Forum des images de Paris, il récompense chaque année le meilleur des séries télévisées internationales.



Plus les années passent, plus le succès est au rendez-vous. En 2017, 53.000 visiteurs viennent assister aux diverses projections, rencontres et conférences mettant à l'honneur les séries du monde entier. Un record. Ne souffrant d'aucune concurrence jusqu'alors, Séries Mania avait acquis une légitimité et un succès jamais démentis.



Le Festival Series Mania, lors de sa seconde édition Crédit : GHNASSIA ANTHONY/SIPA

L'État choisit Lille pour organiser un festival de grande ampleur

Mais cette légitimité va être questionnée dès 2015 par la ministre de la Culture Fleur Pellerin, puis par sa remplaçante Audrey Azoulay en 2016. Les deux femmes souhaitent fermement créer l'équivalent d'un festival de Cannes dédié aux séries, afin de faire rayonner la France à l'internationale dans ce secteur en pleine effervescence.



Une question de taille se pose alors : où accueillir cet événement ? Cinq villes sont alors scrutées à la loupe : Cannes, Bordeaux, Nice, Paris et Lille. Les trois premières sont rapidement éliminées. C'est finalement Lille qui est sélectionnée en avril 2017, aux dépens de Paris. Ce festival sera ainsi soutenu par l'État et le CNC, recevant un budget de 5 millions d'euros.

Cannes et Paris entrent en résistance

Éliminé, Cannes ne va pourtant pas se laisser faire et va créer son propre événement. Alors que Fleur Pellerin a perdu la main sur ce projet, elle se rabat sur un projet concurrent, Cannes Séries. Celui-ci est envisagé par le maire de Cannes, David Lisnard, depuis près de trois ans. Celui-ci estime d'ailleurs que son événement "est appelé à devenir le premier festival international de séries" et se moque que l'État organise son propre rendez-vous.

Une aérienne de la place de Cannes, le 4 août 2014 Crédit : JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP

La Ville de Paris ne l'entend pas non plus de cette oreille. La mairie a en effet annoncé qu'elle continuerait à soutenir le très populaire Séries Mania, "qui a aujourd’hui une notoriété exceptionnelle en France et à l’étranger, un savoir-faire d’équipe et une reconnaissance des professionnels dans tous les réseaux internationaux", a notamment déclaré Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris.



Lille enfonce le clou

Alors que chacun préparait son événement et que le flou continuait de régner, Lille a gagné ce jeudi 6 juillet une bataille de taille. Non seulement sont recrutées des figures majeures de Séries Mania, affaiblissant de fait le festival parisien, mais même son nom est repris : l'édition lilloise s'intitulera Series Mania Lille Hauts-de-France. À terme, Xavier Bertrand espère une fusion avec celle de la capitale.



Pourtant, Cannes reste bien campé sur ses positions et maintient son festival. Pensé à l'origine comme un événement estival, le Series Mania de Lille se déroulera finalement au mois d'avril... en même temps que Cannes Séries.



Malgré tout, Xavier Bertrand essaie d'apaiser les tensions politiques, espérant un partenariat avec la ville du sud de la France : "Pour la première année David Lisnard pense que les choses sont compliquées" mais "il a compris notre état d'esprit", a-t-il indiqué. Les organisateurs semblent progressivement converger vers un projet commun. Encore faut-il attendre que la hache de guerre soit définitivement enterrée.