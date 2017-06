publié le 01/06/2017 à 09:51

Xavier Bertrand à Matignon, cela aurait pu se produire. Au micro de RTL, le président LR de la région Hauts-de-France confirme avoir été contacté par Emmanuel Macron pour devenir premier ministre. "La proposition m'a été faite. Mais je suis un homme de la droite et du centre. Je n'oublie pas mes idées et mes valeurs pour un poste (...) même si c'est à Matignon", a-t-il déclaré, jeudi 1er juin.



L'ancien ministre compte bien faire entendre à l'exécutif les propositions que la droite défend aux élections législatives, même s'il affirme écouter les électeurs qui ne veulent pas que les futurs députés mettent des "bâtons dans les roues" du gouvernement. En premier lieu, pour le pouvoir d'achat, "les députés UDI et LR déposeront un texte sur le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées. C'est une mesure de bon sens".

"Une opposition responsable est utile, mais ce n'est pas suffisant", poursuit Xavier Bertrand qui demande à Emmanuel Macron de ne pas procéder à la hausse promise de la contribution sociale généralisée (CSG). "Si je me bats contre cette mesure, c'est parce que je me bats pour le pouvoir d'achat. Donc je dis aux Français : si vous voulez être sûr que cette mesure ne voit pas le jour, votez pour la droite et le centre aux élections législatives".