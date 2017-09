Festival de Deauville 2017 : "A Ghost story" aura marqué ce millésime

publié le 10/09/2017 à 20:46

Le fantôme du film A Ghost Story est un drap blanc percé de deux trous pour les yeux, comme dans les représentations enfantines. La simplicité de ce protagoniste tranche avec le récit bouleversant du film : l'histoire du fantôme d'un homme mort dans un accident. Le résultat est bluffant et lui a valu trois prix lors de l'édition 2017 du festival du cinéma Américain de Deauville, clôturé ce dimanche 10 septembre. A Ghost Story - Une histoire de fantômes - qui aura marqué ce millésime 2017.

Le jury présidé par Michel Hazanavicius a récompensé de son Grand prix le film The Rider, qui raconte la quête identitaire d'un jeune cow-boy convalescent au cœur de l'Amérique. Mais A Ghost Story obtient trois prix : celui de la révélation, celui de la critique et celui du jury. Dans ce film, le fantôme du défunt, mort dans un accident, regarde sa veuve l'oublier peu à peu, refaire sa vie, le laissant seul dans la maison où ils se sont aimés. Le résultat est bluffant. Il sortira en France avant la fin de l'année.









Le festival de Deauville récompense chaque année le cinéma américain. Il propose majoritairement des films en compétition - des productions indépendantes - et des avant-premières qui sont, elles, parfois issues de grands studios comme Warner ou Universal.