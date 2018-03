publié le 31/10/2016 à 16:19

Le roi du Maroc vient en aide à la pop-star Saad Lamjarred. Le chanteur marocain, arrêté vendredi 28 octobre et écroué pour "viol aggravé" à Paris, pourrait compter sur le soutien du souverain, qui aurait conseillé un avocat français à la famille du suspect... Et non des moindres, puisque Mohammed VI aurait vanté le professionnalisme d'Éric Dupond-Moretti pour que l'avocat assure la défense du chanteur marocain, selon les informations de l'hebdomadaire marocain Tel Quel. Le roi du Maroc aurait par ailleurs décidé de prendre à sa charge les frais, selon la même source, qui cite l'agence de presse marocaine MAP.



Saad Lamjarred, célèbre chanteur de pop marocain, a été mis en examen et écroué, vendredi 28 octobre, à Paris. Il est soupçonné de "viol aggravé". Ce dernier aurait agressé sexuellement une jeune femme, dans sa chambre d'hôtel parisienne. La défense a fait appel afin de lui éviter la détention. Il devait animer, le 29 octobre, un concert au Palais des Congrès, à Paris.

L’avocat français Éric Dupond-Moretti a déjà représenté le roi Mohammed VI dans l’affaire dite du "chantage royal", impliquant les deux journalistes français Éric Laurent et Catherine Graciet. Ces derniers étaient soupçonnés d’avoir voulu négocier, moyennant une forte somme, la non-publication d’informations présentées comme gênantes dans un livre consacré à la famille du Roi.