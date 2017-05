Disney avoue faire l'objet d'un chantage après le vol d'un film inédit

publié le 16/05/2017 à 23:32

Le montant de la rançon n'est pas connu. Mais elle serait énorme, et payable en bitcoin. Le patron de Walt Disney, Bob Iger, a avoué lundi 15 mai que des pirates informatiques étaient parvenus à voler un film inédit du studio de production. Et selon The Hollywood Reporter, ils demanderaient "une énorme rançon". Le nom du film dérobé n'est pas connu.



La direction de Disney a également affirmé qu'elle refusait de céder au chantage. Selon The Weekly, qui cite de nombreuses sources anonymes, la firme américaine serait à l'affût de la moindre fuite du film en question, qui pourrait être le nouveau volet de la saga Pirates des Caraïbes, intitulé La vengeance de Salazar, affirme le site internet spécialisé Deadline, qui ne dit rien de ses sources. Ce film est censé sortir le 26 mai. Les pirates menacent de sortir par petit morceau le long-métrage. Cinq minutes, puis vingt minutes, jusqu'à temps que l'argent réclamé soit versé.

Ce piratage fait suite à une attaque informatique, qui a récemment touché Netflix. Les pirates avaient alors publié 10 épisodes de la série Orange is the new black sur internet, avant sa diffusion officielle sur la plateforme de streaming illimité. Néanmoins, pour le commentateur de Forbes et auteur de science fiction Paul Tassi, l'impact serait limité pour Disney si d'aventure les pirates mettaient leurs menaces à exécution. D'après lui, les fans de la saga à succès préféreront toujours voir le film sur grand écran. Si Walt Disney a bien avoué ce vol, la firme n'a pas commenté ces autres informations.