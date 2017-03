publié le 08/03/2017 à 11:02

L'effet des Oscars est spectaculaire pour le film Moonlight qui voit sa fréquentation progresser de 197% et cumule près de 420.000 entrées pour sa cinquième semaine. La La Land de son côté a largement franchi la barre des 2,5 millions de spectateurs. Démarrage canon pour Logan, ultime film de la saga Wolverine avec Hugh Jackman : près d'un million de spectateurs en une semaine. Joli début également pour Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec près de 300.000 entrées. Alibi.com approche lui les 2,5 millions et Raid dingue, film de Dany Boon, les 4,3 millions de spectateurs.



Place donc maintenant aux nouveautés de ce 8 mars, avec à l'honneur, les films français. Parce que si la part de marché du cinéma tricolore a fortement progressé le mois dernier, alors que le nombre entrées total a nettement reculé, c'est parce que ces films français sont globalement de qualité. En voici deux dans lesquels les rapports femmes-hommes font sourire, mais sont au fond, parfois sombres voire rudes.

C'est notamment le cas de De plus belle, premier long-métrage d'Anne-Gaelle Daval. Le film raconte comment une femme atteinte d'un cancer du sein va essayer de retrouver confiance en son cœur et son corps, bousculée par un Don Juan qui veut absolument la séduire. On rigole, on verse sa petite larme et on apprécie la prestation de Florence Foresti, qui, dans registre grave réussi à aborder des thèmes qui font écho à son dernier spectacle, Madame.

Face à Florence Foresti, Mathieu Kassovitz dans le rôle du beau-gosse, un tombeur qui veut la conquérir, mais qui va aussi l'aider à retrouver le goût d'être séduite et donc de séduire. Le comédien s'est en quelque sorte inspiré son propre parcours. "J'aime beaucoup le jeu de séduction, il ne faut pas les laissez dans leur zone de confort, parce qu'elles sont trop fortes dans leur monde à elle. Il faut les provoquer et soit on prend une gifle, soit on prend un sourire. Secouer une femme fait ressortir sa vraie personnalité", explique l'acteur.

"Monsieur et Madame Adelman" et "Baby Phone"

Autre couple à l'affiche, Nicolas Bedos et Doria Tillier dans ce Monsieur et Madame Adelman. Cette histoire de couple, étudiée sur 45 années de vie, d'amour, de brouilles et de retrouvailles est une superbe étude sur la passion, de sa splendeur à ses éclipses. Sarah et Victor sont mariés depuis un bout de temps, Monsieur Adelman est enfin devenu l'écrivain à succès qu'il rêvait d'être, mais s'ennuie un peu dans son confort bourgeois et ne va pas tarder le dire à Mme Adelman.



Monsieur et Madame Adelman, en salles ce 8 mars, est avec De plus belle, une belle raison de saluer la journée internationale des droits des femmes, car ce sont deux films qui les magnifient. En revanche, déception pour Baby Phone, qui lorgne franchement vers Le Prénom mais qui aura du mal à se faire un nom au panthéon des bonnes comédies. Lors d'un dîner familial et amical, un baby-phone est laissé ouvert dans la chambre d'un nourrisson et va retransmettre aux convives les petits secrets inavouables du groupe, et déclencher crises à répétition.



Malgré la présence de Medi Sadoun, Pascal Demolon, Michel Jonasz ou Anne Marivin, tout tombe à plat et jamais bon moment. Enfin côté français encore, on vous signale un très beau film sur la passion, on y revient, La confession de Nicolas Boukrieff avec Romain Duris et Marine Vacht, dans cette nouvelle adaptation intense du roman Leon Morin prêtre.

Côté films américains

Passons aux films américains avec tout d'abord, le retour sur nos écrans de King Kong, avec Kong : Skull Island. Ou comment un groupe d'explorateurs découvre au cœur de la jungle oubliée un immense gorille qui s'avère ne pas être la seule énorme bestiole des environs. Le film réinvente le monstre qui a fait son apparition dans les années 30. L'histoire se concentre sur l'île perdue et balaye les thèmes de la folie militaire, la préservation nature et l'entêtement des hommes à vouloir dominer ce qui lui est étranger. Le travail de mise en scène de Jordan Vogt-Roberts est remarquable.



Côté casting, Samuel L. Jackson, John Goodman ou Brie Larson sont épatants. On est entre Apocalypse now et Jurassic Park. À voir aussi, Miss Sloane, remarquable thriller économique et politique de John Madden avec Jessica Chastain. Une plongée fascinante au cœur d'un monde où tous les coups sont permis, et le reflet de l'influence des lobbys dans notre société : histoire d'argent, pouvoir et place de la femme dans ce monde.



À noter enfin, la sortie Les Figures de l'ombre raconte l'histoire vraies de trois scientifiques afro-américaines qui ont permis à John Glenn d'être le premier homme à aller dans l'espace, mais dont le rôle a été caché par le gouvernement à cause de leur couleur de peau. Un cours d'histoire civique et d'histoire tout court passionnant et bouleversant qui a valu à Viola Davis, l'une des comédiennes, l'Oscar mérité du Meilleur second rôle féminin il y a 10 jours.