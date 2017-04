"VIP", de Laurent Chalumeau, l'un des meilleurs polars du moment

publié le 14/04/2017 à 11:32

Laurent Chalumeau s'est fait le spécialiste du polar loufoque, du polar avec lequel on se marre, normal puisqu'il a été pendant plusieurs années à Canal +, l'un des auteurs des sketchs d'Antoine de Caunes dans Nulle Part Ailleurs. Avec VIP, il opère un virage serré en signant une intrigue décapante, radicale sur le monde du pouvoir, du showbiz et des médias qu'il connaît bien.



Et ça commence d'ailleurs par une scène de planque d'un paparazzi devant un appartement parisien. On l'a informé qu'une actrice y attend son nouvel amant, le président de la République. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Deux cambrioleurs font irruption et quand ils sont sur le point d'abuser de la jeune femme, débarque le président, casque de moto à la main. Ça vous rappelle quelque chose ? "L'idée du premier chapitre de mon livre m'est venue quelques mois après la parution de certaines photos, mais la passerelle s'arrête là, ça n'est pas un roman à clef", explique Laurent Chalumeau.

Un roman inspiré du "monde réel"

Et la suite le prouve, car cette ouverture en mode vaudeville chez les people tourne au carnage. L'affaire tourne au secret d'État, il y a urgence à étouffer la vérité. Notre paparazzi qui a tout filmé l'apprendra à ses dépens. Et le polar de Laurent Chalumeau qui démarrait plutôt comme une farce tourne à l'acide, au saignant, un brillant jeu de massacre, une mise à nu très documentée et réaliste des turpitudes des élites, judiciaire, médiatique, artistique et surtout politique !

À 9h dans @LVT_RTL Laurent Chalumeau passe à la sulfateuse politique, justice, police, médias et show bizz avec son polar survolté #VIP ! pic.twitter.com/awQpgihPcU — Bernard Lehut (@BernardLehut) April 14, 2017

"Il y a une part d'observation et après, comme c'est un polar, il y a aussi un sacrifice au code du genre. Un homme politique sans cynisme dans un roman policier, c'est comme un train qui arrive à l'heure, on s'en fout, c'est un non-événement ! Pour que le récit soit dynamique et excitant, il faut quand même que les gens aient des tares", ajoute l'auteur. Et de nuancer : "ce n'est pas une tentative des 'tous pourris'. Ce que le citoyen déplore, le romancier en fait ses choux gras. Je suis ravi de manipuler une matière aussi purulente et pestilentielle".

Mais dans VIP tout n'est pas "purulent et pestilentiel", la lumière viendra de deux femmes, une juge et une jeune flic. "Quand on écrit un livre, c'est pour tendre un miroir au réel, mais c'est aussi pour le rectifier. De donner du pouvoir à des personnages féminins, inconsciemment ça a dû être pour moi une façon de corriger ce qui me paraissait défectueux dans le monde réel. C'est un livre, peut-être pas féministe, mais en tout cas certainement anti-viriliste", explique Laurent Chalumeau.



VIP, publié chez Grasset, répétons-le, est un excellent polar, grâce à son intrigue bluffante, à ce qu'il dénonce de l'époque et grâce à l'originalité de son style, survitaminé, imagé, gouailleur.