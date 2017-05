publié le 05/05/2017 à 17:49

Comédien et humoriste franco-algérien, Lamine Lezghad est venu séduire le public du Grand Studio RTL Humour. Principalement connu pour avoir participé à l'émission On n'demande qu'à en rire, Lamine Lezghad a ensuite enchaîné les apparitions télévisées.



En 2013, il a notamment joué dans Cent pages blanches de Laurent Jaoui, un téléfilm adapté du roman éponyme de Cyril Massaretto, dans lequel il partageait l'affiche avec le fils de Coluche, Marius Colucci. En 2016, il est chroniqueur dans Le Grand journal sur Canal + et fait parler de lui pour ses provocations en plateau.

Dans son spectacle Rire de tout ! il use là encore de toutes les provocations et Lamine Lezghad entend traiter avec un humour noir tous les sujets sensibles. À l'aise sur scène, ce comédien s'exerce à un style difficile mais s'en sort avec brio.



Dans le Grand studio Humour de Jean-Marie Bigard, Lamine Lezghad est venu interpréter un sketch aux côtés des deux autres artistes, Aurélia Decker et Stéphanie Jarroux.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.