publié le 05/05/2017 à 17:18

Stéphanie Jarroux, comédienne et humoriste, est venue présenter son dernier sketch L'Allaitement dans le Grand studio RTL Humour. Âgée d'une trentaine d'années, cette artiste, ancienne rédactrice en chef de Féminin Bio, qui se dit elle-même atteinte d'un handicap capillaire, raconte avec humour dans son premier one-woman show comment elle s'est prise d'affection pour... le bio. Logique.



Connue du grand public grâce à son premier spectacle On t'aime comme tu es, la comédienne partageait avec ses spectateurs les sujets qui lui sont chers tels que ses filles, ses angoisses, mais aussi ses galères capillaires (décidément) et comment elle s'est mise au bio, buvant sa tisane de plantes pendant que ses copines enquillaient les mojitos. Invitée du Grand Studio RTL Humour, présenté par Laurent Boyer, Stéphanie Jarroux a présenté un sketch sur les difficultés de l'allaitement.

Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.