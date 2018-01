publié le 03/01/2018 à 13:27

Un premier roman, c'est toujours une aventure extraordinaire. Il y a un auteur qui revient en librairie avec le héros de son premier roman c'est Christophe Mauri. Son histoire est presque un conte de fées : à 13 ans il rêve de devenir écrivain, il envoie alors un premier manuscrit à Gallimard Jeunesse qui poliment le refuse.



Mais, l'éditrice sent sans doute à l'époque qu'il y a là de la graine d'écrivain et elle va alors correspondre avec lui, l'encourager. Et à 22 ans, Christophe décroche le Graal, son manuscrit racontant les aventures désopilantes de Mathieu Hidlaf, le roi des bêtises est accepté et édité. Ce sera un succès phénoménal de librairie, 5 tomes paraîtront.

Mathieu Hidalf, c'est de la fantasy "harry potterienne" joyeuse et heureuse. Mathieu Hidlaf c'est un petit garçon d'une dizaine d'années et déjà une star, il est le trouble-fête en chef du royaume où il habite avec ses parents et ses sœurs "Juliette". Chaque année, il s'ingénie à gâcher la plus grande célébration du royaume : l'anniversaire du roi. Mais, ce qu'on ne savait pas c'est qu'elle a avait été sa bêtise royale ? La réponse se trouve ici dans ce roman à paraître dans quelques jours : Mathieu Hidalf génie de la bêtise (12,5 euros aux éditions Gallimard).

"Un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon" pour apprendre l'orthographe

Après cette dernière lecture de vacances, un livre pour réviser en s'amusant. tout sur l'orthographe des mots difficiles : Un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon (aux éditions Robert).



L'auteure Sandrine Campese poursuit sur cette veine qu'elle a ouverte en 2015 avec un livre identique. L'idée c'est de prendre des mots comme le cerf, la bestiole, comment faire pour se souvenir qu'il faut un F à la fin. Et bien voici à côté du mot un dessin, les bois du cerf dessinés ont une forme de F, c'est un moyen mnémotechnique pour devenir incollable en orthographe.