Arielle Dombasle sort les griffes face à Marcela Iacub

par Thomas Martin publié le 04/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui va nous dire si le père noël est passé par sa cheminée.… Marcela Iacub.



Une Grosse Tête qui a fait des excès pendant les fêtes, elle a repris deux fois des carottes râpées… Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui sera du 13 au 22 janvier aux côtés d'Arielle Dombasle sur la scène du théâtre de Paris dans "Folle Amanda"… Michèle Bernier.



Une Grosse Tête qui aime faire son miel dans son jardin et son beurre sur scène… Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui a lui tout seul peut nous faire la tournée des idoles, la tournée Top 50 et la tournée Star 80… Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête ami des bêtes et ennemi des cons… Laurent Baffie.

Crédit : Romain Boé Abaca Press Laurent Ruquier

