"Lequel", pronom relatif à ne pas oublier d'accorder

Les auditeurs de RTL ont attiré mon attention sur une dérive langagière qui m'avait totalement échappé. "C'est horripilant", s'indigne Margarita. "C'est de plus en plus fréquent", assure Gérard. "J'aimerais beaucoup que vous puissiez consacrer une de vos rubriques à cette énorme faute de grammaire (...) et qui m'écorche les oreilles", supplie Patrick.



De plus en plus de gens n'accorderaient plus le pronom relatif "lequel". D'après Gérard, "On entend souvent dire: 'les circonstances dans lequel... la difficulté auquel on est confronté'...". Pascale, de Besançon, s'arrache les cheveux et se demande: "Comment presque tous les orateurs, même les plus érudits, se sont engouffrés dans ce barbarisme. La personne avec lequel j'ai parlé, les certitudes sur lequel on peut compter.... Quelle horreur !", s’indigne-t-elle.

C’est le sujet sur lequel j’ai reçu le plus grand nombre de messages d’auditeurs à l’adresse langue@RTL.fr. Rappelons donc, à toutes fins utiles, qu’il existe six pronoms relatifs, tous invariables… sauf celui-ci : lequel, qui donne au pluriel lesquels, au féminin laquelle, au féminin pluriel lesquelles… et toutes les variantes, duquel, desquels, auquel, avec tous leurs accords en genre et en nombre. Les autres pronoms relatifs, les invariables, sont les fameux "qui, que, quoi, dont, où" des règles de notre enfance…