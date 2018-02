publié le 26/02/2018 à 11:26

Tatiana de Rosnay présente en avant-première son roman Sentinelle de la pluie qui paraîtra jeudi 1er mars aux éditions Héloïse d'Ormesson. Une sortie qu'elle vit à la fois comme une délivrance et une angoisse. "C'est toujours un moment spécial pour un auteur (...) mais c'est aussi un plaisir parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas publié. Depuis 2015".



Le roman raconte l'histoire de la famille Malegarde. Elle est réunie à Paris pour fêter les 70 ans du père, Paul, un spécialiste des arbres mondialement connu mais rien ne va se passer comme prévu. Le déluge s'abat sur la capitale et la Seine en furie connait une crue phénoménale.

La montée apocalyptique des eaux s'accompagne d'un déferlement de secrets surgis du passé des Malegarde. Un double crescendo qui submerge le lecteur d'un tsunami d'émotions et de sensations fortes. Un décor dramatique qui fait écho à l'actualité. "J'ai toujours été fascinée par la Seine et j'ai toujours su que j'allais écrire sur une crue de la Seine. C'est spectaculaire et ça accompagne aussi la montée des eaux de la famille que je mets en scène".

Depuis la genèse de l'écriture du roman il y a trois ans, Tatiana de Rosnay a vécu les crues de la Seine en 2016, puis dernièrement en 2018. Elle s'est d'ailleurs rendue sur place pour se rendre compte de la situation, et s'inspirer pour son nouveau livre.