RTL décerne les prix polars 2017 à trois jeunes écrivains

publié le 22/05/2017 à 11:08

Comme chaque année, les prix des polars ont été remis à trois auteurs débutants par RTL et le magazine VSD. La particularité de ce prix, c’est que les auteurs en herbe sont parrainés par deux écrivains prestigieux. Cette année, Michel Bussi est le parrain du meilleur polar français et Douglas Kennedy, celui du meilleur étranger.



Le prix du meilleur thriller français revient à Vincent Hauuy avec Le tricycle rouge. "Moi ce que j’aime bien ce n’est pas forcément les romans de genre, mais les romans un peu foisonnant qui essaient d’être beaucoup de genres à la fois et c’est vrai que sur Le tricycle rouge, c’est ce que j’aime bien", commente Michel Bussi. Quant à Douglas Kennedy, ce qui lui a plu dans le livre de Roz Nay, la lauréate étrangère avec Notre petit secret, c’est son efficacité et sa simplicité. "C’est très bien fait, c’est très intelligent, mais en même temps c’est facile à lire, mais ça pour moi, ce n’est pas pour moi un péché mortel", assure l’auteur.

La nuit pour se débrider

Le troisième lauréat a été choisi par RTL. Il s'appelle Fabrice Barbeau, il signe Itinéraire d'une mort annoncée, un suspense assez terrifiant, une fête d'anniversaire qui va tourner au carnage. Pour un tel polar, son livre ne pouvait s’écrire que de nuit : "C’est une période que j’apprécie particulièrement parce que dans ces moments-là, on arrive beaucoup plus à plonger en soi-même, être beaucoup plus introspectif et à se débrider. Je n’aurais sans doute pas écrit un personnage si particulier si j’avais écrit de jour avec toute ma lucidité. De nuit c’est beaucoup plus simple !"