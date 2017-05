Les sorties cinéma et les tenues de Dalida sont dans "Laissez-vous tenter"

publié le 03/05/2017 à 10:56

Cinéma

Le film d'horreur Get Out et la comédie Braquage à l'ancienne, avec Morgan Freeman et Michael Caine, sortent aujourd'hui dans les salles françaises.

"Get Out" est un film d'horreur qui rappelle "Devine qui vient dîner" Crédit : Universal Pictures International France

Réécouter la chronique

Exposition

Trente ans après le décès de Dalida, le Palais Galliera à Paris expose jusqu'au 13 août ses tenues de scène mythiques.

Dalida choisissait elle-même ses tenues de scène Crédit : DOMINIQUE FAGET / AFP

Réécouter la chronique

Télévision

C'est l’événement télévisuel et politique de ce mercredi, le point d'orgue d'une campagne présidentielle hors norme. Marine Le Pen et Emmanuel Macron débattront ce soir devant les caméras de TF1 et France 2, pour un exercice ultra codifié.

Le plateau du débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron Crédit : Eric FEFERBERG / POOL / AFP

Réécouter la chronique

Théâtre

Le théâtre Paris-Villette propose, à partir du 4 mai, L'Iliade en dix épisodes, interprétée par une troupe de prisonniers.

L'"Iliade" d'Homère jouée par des détenus au théâtre Paris-Villette Crédit : Charlotte Gonzalez / Théatre Paris-Villette

Réécouter la chronique