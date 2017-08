Alain Delon - Romy Schneider, l'amour sans issue

Alain Delon et Romy Schneider dans "Christine", en 1958

et Loïc Farge

publié le 26/08/2017 à 07:40

Janvier 1958. Aux yeux du monde, elle est Sissi impératrice. Trois fois Elisabeth de Bavière au cinéma, sur fond de cavalcades champêtres et de valses de Vienne. À 20 ans, Romy Schneider est une star qui choisit, sur photo, son partenaire pour son prochain film, Christine. Un nouveau rôle de princesse, même si elle fait tout pour se débarrasser de la crinoline de Sissi.



Le partenaire qu'elle choisit a 23 ans. Brun, regard de braise et sourire insolent : un parfait inconnu qui s'appelle Alain Delon. Aucun coup de foudre entre eux. Presque frère et sœur, tant leur beauté se confond. Sur le tournage de Christine, ils se regardent de haut, se provoquent, s'apprivoisent. Puis finissent par se plaire. Une amourette qui ne sera qu'un feu de paille, prédit la mère de Romy, Magda, qui voit d'un mauvais œil ce jeune coq prétentieux.

> Un extrait de "Christine" (1958)

Mais Magda Schneider se trompe. Romy s'installe à Paris avec Alain. Amoureux, inséparables. Le plus beau couple du cinéma. Même si, peu à peu, c'est lui et lui seul qui va attirer la lumière. À Paris, Romy a trouvé l'amour mais a perdu le cinéma. Délaissée par les réalisateurs allemands, pas encore adoptée par les Français. Oubliée. Un voile triste s'empare de son regard. Elle s'étiole.

Alain l'encourage, la rassure. Il va la sauver en lui présentant le géant italien qui, avec Rocco et ses frères, a lancé sa carrière internationale. Luchino Visconti déchire l'image de Sissi. Il fait jouer Romy au théâtre, la déshabille au cinéma. Elle est à nouveau acclamée et Alain, déjà célèbre.



> La bande annonce de "The Trial" (1962)

Jamais le couple n'a été aussi amoureux. Ils parlent de mariage, d'enfants. Mais elle cède à l'appel d'Hollywood et d'Orson Welles. Entre eux, il y a désormais un océan. Trop grand, trop loin. Alain la quitte avec une lettre de quinze pages et un bouquet de roses. Cinq ans plus tard, c'est au bord d'une piscine qu'ils regarderont tous deux les reflets de leur amour perdu.

> La bande annonce de "La piscine" (1967)