publié le 14/05/2017 à 18:01

"Mes parents étaient des métèques, des rastaquouères, des étrangers. Ils aimaient viscéralement l'argent. Mon père avait fait fortune en envoyant ses camions vers les pays dits de merde dont le nom se termine par 'an' comme le Pakistan, l'Ouzbekistan, l'Azerbaïdjan ou l'Iran". Ainsi parle Patience Portefeux, qui a perdu son papa et son mari et doit désormais, seule et avec deux gamines sur les bras, payer la maison de retraite de maman. Coup de chance, elle parle la langue du Prophète.



Elle devient donc "traductrice interprète judiciaire d'écoutes téléphoniques en arabe". En clair : elle indique aux flics où et quand serrer les trafiquants et récupérer des tonnes de drogue. Évidemment, cette fortune qui se balade sous forme de poudre blanche ou de cubes de résine, ça fait rêver. Un jour, Patience a l'occasion de détourner et revendre pour son compte 500 kilos de cannabis. Elle saute le pas. Elle devient "la daronne".

La suite est 100% délectable et je vous laisse la découvrir dans cet extraordinaire polar de Hannelore Cayre, à dix coudées au-dessus de la production ordinaire. Dans le civil, maître Cayre est avocate, spécialisée dans ce qu'elle appelle "le pénal crade, genre les sales types qui plongent la tête du gamin dans un seau d'eau pour racketter les parents". Cela permet de voir le monde comme il est : bien glauque. Cela permet aussi d'écrire l'un des meilleurs polars français paru depuis septembre, selon moi un pur chef d'œuvre. Surtout, ne vous en privez pas.



"La daronne", d'Hannelore Cayre, est paru chez Métailié, dans la collection Noir.

"La daronne" d'Hannelore Cayre est dans le C'est à lire Crédit : Métailié