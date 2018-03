publié le 27/07/2016 à 10:32

Chaque année, les MTV Video Music Awards récompensent les meilleurs clips musicaux. L'édition 2016, qui se tiendra le 28 août prochain au Madison Square Garden de New-York, vient de dévoiler la liste complète de ses nominations. Et Beyoncé est largement mise à l'honneur dans cette nouvelle cuvée.



Forte du succès phénoménal de Lemonade, son dernier album visuel, l'ex-Destiny's Child est nommée dans pas moins de 11 catégories, dont "Meilleure vidéo pop", "Meilleure direction artistique" et "Vidéo de l'année" pour le clip de Formation. Beyoncé est suivie de près par Adele, qui voit son nom cité dans huit catégories grâce à Hello, son clip réalisé par Xavier Dolan. Les deux divas se disputeront le titre de "Vidéo de l'année", en compagnie de Justin Bieber pour Sorry, Drake pour Hotline Bling et Kanye West pour le très controversé Famous, au cœur de sa querelle avec Taylor Swift. L'interprète de Blank Space est d'ailleurs la grande absente de cette sélection. Les MTV Video Music Awards 2016 seront diffusés le lundi 29 août sur la chaîne française de MTV.

Découvrez la liste complète des nommés :



Vidéo de l'année :



Adele – Hello

Beyoncé – Formation

Drake – Hotline Bling

Justin Bieber – Sorry

Kanye West – Famous



Meilleure vidéo par une artiste féminine :



Adele – Hello

Beyoncé – Hold Up

Sia – Cheap Thrills

Ariana Grande – Into You

Rihanna [ft. Drake] – Work (version courte)



Meilleure vidéo par un artiste masculin :



Drake – Hotline Bling

Bryson Tiller – Don’t

Calvin Harris [ft. Rihanna] – This Is What You Came For

Kanye West – Famous

The Weeknd – Can’t Feel My Face



Meilleure collaboration :



Beyoncé [ft. Kendrick Lamar] – Freedom

Fifth Harmony [ft. Ty Dolla $ign] – Work From Home

Ariana Grande [ft. Lil Wayne] – Let Me Love You

Calvin Harris [ft. Rihanna] – This Is What You Came For

Rihanna [ft. Drake] – Work (version courte)



Meilleure vidéo hip-hop :



Drake – Hotline Bling

Desiigner – Panda

Bryson Tiller – Don’t

Chance the Rapper – Angels

2 Chainz – Watch Out



Meilleure vidéo pop :



Adele – Hello

Beyoncé – Formation

Justin Bieber – Sorry

Alessia Cara – Wild Things

Ariana Grande – Into You



Meilleure vidéo rock :



All Time Low – Missing You

Coldplay – Adventure of a Lifetime

Fall Out Boy [ft. Demi Lovato] – Irresistable

twenty one pilots – Heathens

Panic! At the Disco – Victorious



Meilleure vidéo de musique électronique :



Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love

99 Souls [ft. Destiny’s Child & Brandy] – The Girl Is Mine

Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza

Afrojack – SummerThing!

The Chainsmokers [ft. Daya] – Don’t Let Me Down



Meilleure vidéo au format long :



Florence and the Machine – The Odyssey

Beyoncé – Lemonade

Justin Bieber – PURPOSE – The Movement

Chris Brown – Royalty

Troye Sivan – Blue Neighborhood Trilogy



Meilleur(e) nouvel(le) artiste :



Bryson Tiller

Desiigner

Zara Larsson

Lukas Graham

DNCE



Meilleure direction artistique :



Beyoncé – Hold Up

Fergie – M.I.L.F.$

Drake – Hotline Bling

David Bowie – Blackstar

Adele – Hello



Meilleure chorégraphie :



Beyoncé – Formation

Missy Elliott [ft. Pharrell] – WTF (Where They From)

Beyoncé – Sorry

FKA twigs – M3LL155X

Florence and the Machine – Delilah



Meilleure réalisation :



Beyoncé – Formation

Coldplay – Up&Up

Adele – Hello

David Bowie – Lazarus

Tame Impala – The Less I Know the Better



Meilleure direction photo :



Beyoncé – Formation

Adele – Hello

David Bowie – Lazarus

Alesso – I Wanna Know

Ariana Grande – Into You



Meilleur montage :



Beyoncé – Formation

Adele – Hello

Fergie – M.I.L.F.$

David Bowie – Lazarus

Ariana Grande – Into You



Meilleurs effets visuels :



Coldplay – Up&Up

FKA twigs – M3LL155X

Adele – Send My Love (To Your New Lover)

The Weeknd – Can’t Feel My Face

Zayn – PILLOWTALK